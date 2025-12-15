Alexandre Olmos, experto en medicina, advierte: "No guardes así el aceite de oliva o lo echarás a perder"

El aceite de oliva es uno de los productos más esenciales dentro de la gastronomía mediterránea, constando incluso como un pilar dentro de la misma al ser utilizado en la mayoría de sus recetas.

Pero la otra realidad del aceite de oliva es que también es un artículo bastante caro, por lo que conviene darle el mejor tratamiento posible tras adquirirlo para no echarlo a perder.

En este mismo sentido, el experto en medicina Alexandre Olmos ha revelado una serie de tips a través de su cuenta de Tiktok que son esenciales para saber cómo almacenarlo de manera correcta.

Para empezar, Olmos comienza sentenciando que el aceite de oliva no debería guardarse en la despensa por un motivo concreto: la temperatura a la que se encuentra el producto.

Según el experto, uno de los factores que más estropean este artículo con el paso del tiempo tiene que ver con que la degradación que sufre a causa del calor ambiental.

Esa es la razón por la que Olmos asegura que lo más ideal es guardarlo en la nevera para que el frío frene dicho proceso y, además, quede oculto de la luz; otro de los factores que fomentan que se degrade con el tiempo.

Como tip adicional, el experto recomienda guardar el aceite de oliva en botes pequeños para evitar que tenga el mínimo contacto posible con el oxígeno; otro de esos elementos que favorece el deterioro del producto.

Por tanto, las conclusiones a las que podemos llegar a través de estos consejos son evidentes: lo mejor es guardar el aceite en pequeños frascos de vidrio dentro del frigorífico.