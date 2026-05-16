Alex Trias, jubilado con 41 años: "Vivimos por debajo de nuestras posibilidades, reinvertimos la diferencia"

El sistema de pensiones en España marca la edad ordinaria de jubilación en los 65 años, para aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 38 años y 3 meses. Para un periodo de cotizaciones inferior, la edad aumenta hasta los 66 años y 10 meses.

En este sentido, sorprende la decisión que ha tomado el estadounidense Alex Trias, retirándose a los 41 años de edad. Durante una entrevista con la CNBC, el abogado explicó cómo ha conseguido jubilarse y ahorrar dinero al mismo tiempo. Como punto de partida, el letrado tomó la decisión de mudarse a Portugal para vivir junto a su esposa en el país "donde más quieren mudarse los estadounidenses".

Una jubilada calcula su pensión / Freepik.

"Paso mi tiempo libre disfrutando de la gastronomía local con amigos y recorriendo senderos costeros llenos de flores silvestres. Jubilarme anticipadamente es una de las mejores decisiones que he tomado... pero recuerdo lo abrumador que me sentí al principio", señala.

Lejos de arrepentirse, Trias está satisfecho con su cambio de vida. Por este motivo, anima a otros ciudadanos a seguir el mismo camino: "La incertidumbre es una oportunidad, no un obstáculo", destaca en la publicación.

No obstante, la trayectoria profesional del jubilado no ha sido una línea ascendente. "Seguí un camino predecible durante la mayor parte de mi vida adulta: la facultad de derecho, trabajos de verano como asociado y, finalmente, una carrera legal estable", apunta el abogado.

"Entonces llegó la crisis financiera de 2008. El bufete para el que trabajaba se derrumbó y con él, mi rumbo. No me imaginaba haciendo otra cosa que no fuera ejercer la abogacía", detalla en la conversación.

Según relata, el matrimonio dejó Washington D.C. para reducir los gastos en impuestos estatales sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, comida, entretenimiento y seguro médico, entre otros.

"En total, calculamos que ahorramos unos 5.000 dólares al mes simplemente por vivir en el extranjero", afirma en su testimonio. Además, la pareja sigue una estrategia financiera para aumentar sus ingresos: "Vivimos por debajo de nuestras posibilidades, reinvertimos la diferencia y dejamos que el interés compuesto haga su trabajo".