Àlex sorprende a Marc Márquez en 'El Hormiguero' con una tarta alucinante: "Qué bonito y qué buena está"

El ocho veces campeón del mundo de motos, Marc Márquez, ha visitado la noche del lunes 17 de febrero el programa estrella de Antena 3, 'El Hormiguero', presentado por el valenciano Pablo Motos y con las particulares hormigas preparadas para soltar el comentario más ingenioso. Durante la noche, el piloto catalán ha revelado algunos secretos de las carreras, no sin antes ser felicitado por parte del programa y de otros deportistas, a través de un bonito vídeo.

Durante las próximas temporadas, el catalán cambiará su moto Honda que le había acompañado desde su llegada a la máxima competición de las motos por el rojo de Ducati, tras seis títulos de campeón de MotoGP, por la de Ducati: "Hubo un momento en el que no sabía si seguir o no, porque no era competitivo y eso me dolía. Yo no soy piloto de desarrollar una moto, sino de luchar por ganar cada fin de semana", comentaba acerca de la decisión.

En este sentido, ha sido preguntado por la relación con su futuro compañero de equipo, el también dos veces campeón de MotoGP, Pecco Bagnaia: "Si pones a dos gallos en el mismo corral con 22 o 24 años la cosa va mal, pero ahora yo tengo 32 y él 27. Hay caballerosidad", se sinceraba Márquez. Así, el de Cervera se mostraba muy confiado de cara a la próxima temporada, asegurando que tiene "la mejor moto de la parrilla" y que está en "el mejor equipo", algo que le debería permitir luchar por el séptimo trofeo.

Al final, cuando ya nadie se esperaba más sorpresas, ha aparecido su hermano, el también piloto Àlex Márquez, que traía consigo una tarta en forma de casco, de color rojo Ducati, para que el mayor celebrara el aniversario también en la televisión. Según las palabras de Marc, acertaron completamente con la elección de los sabores: "Qué bonito y qué buena está. Me encanta el chocolate", comentaba acerca del pastel, que llegaba directamente desde Canarias.