Alex Roca supera el reto y sube cinco puertos del Tour de Francia contra el cáncer infantil

El atleta Álex Roca ha vuelto a sorprender al mundo con una nueva hazaña deportiva. El barcelonés es la única persona que ha completado dos maratones con un 76% de discapacidad.

En esta ocasión, Roca se había puesto el resto de subir los cinco puertos más difíciles del Tour de Francia. Además, el atleta se ha enfrentado a este reto para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil, en colaboración con la fundación CRIS Contra el Cáncer.

En este contexto, el deportista catalán ha recorrido algunos de los puntos más míticos del Tour, desde el 24 al 29 de septiembre. Roca ha subido con éxito la Tourmalet, Luz Ardiden, Col d'Aspin, Aubisque y Portet d'Aspet.

Al superar el desafío, Roca ha compartido un emotivo mensaje: "He terminado uno de los retos más duros y emocionantes de mi vida: subir los cinco puertos más míticos y exigentes del Tour de Francia".

"Lo he hecho con una bicicleta adaptada de tres ruedas, pero sobre todo lo he hecho acompañado por una causa que me da fuerzas infinitas: la investigación contra el cáncer infantil", añadía el atleta.

Durante el reto, ha querido dedicar cada una de las etapas a diferentes colectivos, que sufren y lucha contra la enfermedad: "Cada etapa fune un homenaje cargado de emoción y significado".

"El Tourmalet lo dediqué a todos los niños y niñas que hoy luchan contra el cáncer. Luz Ardiden fue para los equipos sanitarios e investigadores que cada día trabajan sin descanso en hospitales. El Col d'Aubisque se lo dediqué a Javier, un niño de 8 años que nos dejó demasiado pronto", detallaba en la publicación.

"El Col d'Aspin fue en memoria de Quique, que falleció con 15 años. Y la última ascensión, el Portet d'Aspet, estuvo dedicada a Isabel Guerrero, hija de mi amigo Dani, cuya sonrisa y fortaleza siguen siendo un faro para todos los que luchamos por la investigación", compartía Roca.

Por otra parte, el atleta ha destacado que "este reto no ha sido solo deportivo. Ha sido un viaje humano y emocional. He llorado, he sonreído, he sentido dolor y agotamiento, pero nunca he estado solo".