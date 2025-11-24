Quién es Álex Márquez, invitado de esta noche en 'El Hormiguero'

Hoy, lunes 20 de noviembre de 2025, 'El Hormiguero' recibe a uno de los grandes protagonistas del motociclismo mundial: Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP 2025. El piloto del equipo Gresini Racing llega al programa tras cerrar su mejor temporada en la máxima categoría del motocilismo, consolidándose como uno de los grandes referentes de la parrilla.

Álex Márquez, de tan solo 27 años, ha completado una temporada histórica. Con tres victorias en grandes premios, más de diez podios y varios triunfos en las carreras al sprint, se ha ganado el reconocimiento de aficionados y expertos en motociclismo.

Su regularidad y capacidad para competir al más alto nivel lo han situado como un contendiente constante al título, alcanzando finalmente la segunda posición en el campeonato mundial de MotoGP 2025.

Hermano pequeño del también piloto Marc Márquez, Álex ha demostrado con creces su independencia en la pista, construyendo su legado de forma autónoma sin necesidad de estar constantemente unido al nombre de Marc.

A lo largo de su trayectoria, ha pasado por diferentes categorías, destacando primero en Moto3 y luego en Moto2, antes de dar su salto definitivo a MotoGP. Su estilo de pilotaje, agresivo pero calculado, y su capacidad para remontar posiciones en carrera, lo convierten en uno de los pilotos más espectaculares en estos momentos.

Durante su visita a 'El Hormiguero', Álex compartirá detalles de su temporada, anécdotas de la competición y cómo ha vivido la presión de estar en la élite del motociclismo mundial. Además, los espectadores podrán conocer su lado más personal, su rutina de entrenamiento y la relación con su hermano y compañeros de equipo.

Además, SPORT ha concedido el Premio Valores 2025 a Marc y Álex Márquez precisamente la semana pasada. Dos hermanos en la cumbre del motociclismo, que han destacado en una competición para nada sencilla y en la que la rivalidad lo es todo.