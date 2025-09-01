Alex Huerta, empresario español, sobre la posibilidad de pagar impuestos en los Emiratos Árabes Unidos: "Estaría encantado"

Dubái se ha convertido en un lugar ideal para vivir. El país es conocido por la multitud de oportunidades laborales que ofrece, pero también por los ingresos libres de impuestos. Además, la calidad de vida mejora considerablemente en comparación con España, debido a que cuenta con un entorno mucho más favorable.

Por todas estas razones, muchos españoles deciden mudarse a Dubái. Por ejemplo, es el caso del empresario español Alex Huerta, quien comparte en redes sociales las ventajas de vivir en los Emiratos Árabes Unidos.

En uno de sus últimos vídeos publicados, el empresario no dudó en decir que "si en algún lugar pagaría impuestos, os aseguro que este lugar sería los Emiratos Árabes Unidos".

"Pagaría encantado muchísimos impuestos en Dubái si los hubiera, porque gracias a Dios, las personas físicas en Dubái, en Emiratos, no pagamos ningún impuesto", expone en TikTok.

El empresario indica que "no hacemos directamente la declaración de la renta", por lo que "no nos retienen nada en el salario, en los dividendos, absolutamente nada".

Sobre si en el futuro tuviese que tributar, Huerta confiesa que "me seguiría quedando aquí, porque no hay un lugar que brinde más por las personas que vivimos en ella".

Las razones que otorga son las siguientes:

Tiene en cuenta a sus ciudadanos

La burocracia funciona

La seguridad es máxima

La propiedad privada es realmente propiedad privada

Las ciudades están limpias

Huerta está totalmente enamorado del país: "Te sientes cuidado y protegido". Por todas estos argumentos, el empresario no tendría ningún problema en pagar un porcentaje de impuestos.

@hortes La propiedad privada es realmente privada. Estaría dispuesto a pagar impuestos en Dubai si fuera necesario. No hay un lugar cómo este en el mundo. ♬ sonido original - Alex Huertas

A pesar de que no tendría problemas en pagar, Huerta confirma que "Emiratos Árabes Unidos no va a poner impuestos a las personas".