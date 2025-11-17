Alex Huerta, empresario español: "Dubái es la única alternativa lógica para salvar tu futuro"

La mayoría de los españoles están hartos de la situación que se vive en el país debido a la falta de oportunidades laborales, la crisis inmobiliaria y las decisiones del Gobierno, entre otras cosas. Por estas razones, deciden abandonar España en busca de mejores perspectivas para su futuro, especialmente entre los jóvenes.

Uno de los lugares más concurrentes es Dubái, debido a que se ha convertido en un lugar ideal para vivir. El país es conocido por la multitud de oportunidades laborales que ofrece, pero también por los ingresos libres de impuestos.

Ya hace varios años, el empresario español Alex Huerta decidió abandonar España en busca de mejores oportunidades en Dubái. Desde entonces, ha compartido muchos consejos a través de sus redes sociales.

En uno de los últimos vídeos publicados en TikTok, el empresario comparte cuál es la principal razón por la que debes mudarte a Dubái, debido a que considera que "a día de hoy es la mejor decisión que puedes tomar".

El creador de contenido afirma que no necesita destacar las bondades de Dubái, ya que la mayoría de las personas las conocen. Además, insiste en que viajar a los Emiratos Árabes Unidos es "sin duda la mejor decisión que puedes tomar".

Alex Huerta, sobre vivir en los Emiratos Árabes Unidos / Sport

El empresario señala que "la alternativa es quedarse en España y pagar el 55% de lo que se genera", o "trasladarse a cualquier otro país de Europa y vivir con miedo de salir a la calle".

Por ello, recrimina a todas las personas que se quedan en España "sabiendo que es un barco, con un boquete muy grande, hundiéndose mientras todos aplauden y todos se lo pasan bien".

"Dubái es la única alternativa lógica para salvar tu futuro", finaliza el vídeo.