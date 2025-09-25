¿Quién es Álex González? Vida, trayectoria profesional, parejas del invitado de hoy en 'El Hormiguero'

Álex González lleva muchos años en este punto siendo uno de los actores del panorama español más reconocidos. Pero, ¿quién es realmente? ¿Qué es lo que se conoce sobre su vida? Si te interesa, prepárate para una breve clase sobre su persona.

Vida personal de Álex González

De nombre completo Augusto Alejandro José González, nació un 13 de agosto de 1980 en Madrid. Álex se dedicó a la interpretación desde bien joven, estudiando en la Escuela de Cristina Rota, pero trabajando en varios momentos de su vida como repartidor y camarero para poder financiarse sus ambiciones.

En cuanto a su vida personal, lo cierto es que se trata de una persona bastante privada, aunque dado el nivel de 'famoseo' de algunas de sus parejas ha sido inevitable que a lo largo de su vida se hicieran virales más de uno de sus noviazgos (sobre todo por parte de la prensa rosa).

En tal sentido, se conoce que Álex González compartió momentos de su vida con Beatriz Montañez (presentadora), Adriana Ugarte (actriz), Amaia Montero (cantante), Mónica Cruz (actriz), María Pedraza (actriz) y Álexandra Pereira (influencer, aunque este último caso sin llegar a confirmarse del todo el romance entre ambos).

Vida profesional de Álex González

Por otro lado, la vida profesional de Álex González es una que se encuentra llena de éxitos de todo calibre. Comenzó durante los primeros años de los 2000 con papeles en series como "Hospital Central" y "El Comisario", mientras que en 2005 llegó a ser nominado al Goya de Actor Revelación por su participación en "Segundo Asalto".

En el mismo 2005, Álex González tomaría parte de "Motivos Personales", mientras que en 2007 y 2008 se le vería en 'Cuenta atrás" y "Lex". Estas series le ayudaron a consolidarse en la televisión española, pasando a ser uno de los nuevos rostros más conocidos del panorama nacional.

Dicho esto, fue de 2011 en adelante que Álex González ya tomó la etiqueta de superestrella en España; protagonizó "Águila Roja" y en 2013 formó parte de "X-Men: First Class", siendo este su trabajo internacional más destacado hasta la fecha.

Después de esto, el éxito no pararía de perseguir a Álex González: "El Príncipe" (2014-2016), "Vivir sin Permiso" (2018-2020) y "Toy Boy" (2021) acabarían por convertirse en algunos de sus mayores aciertos modernos.

¿Qué te parece la vida de Álex González? ¿Hay algún aspecto de la misma que desconocías y te ha llamado la atención? Y por supuesto, no te olvides de comentar cuál es tu trabajo favorito de todas sus participaciones hasta la fecha.