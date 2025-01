Álex Ghita se convierte en el tercer expulsado de ‘GH Dúo’ tras una gala llena de emociones intensas

Álex Ghitta, se ha convertido en el tercer expulsado de ‘Gran Hermano Dúo’, y ha sido uno de los concursantes más polémicos. Mientras fuera de la casa su expareja, Adara Molinero, hacía fuertes declaraciones sobre su ruptura, dentro de la casa él provocó múltiples confrontaciones. “He vivido todo lo que tenía que vivir en la casa”, dijo Álex, mostrando alivio al ser expulsado. “Menos mal, de la que me he librado. Me aterrorizaba la idea de estar una semana sin comida”, confesó al escuchar su nombre.

En la sala de expulsión, los vídeos revelaron algunos de sus conflictos, como el de Maica, a quien criticó por su obsesión con la limpieza. Maica reaccionó: “Tú decías que me entendías y luego veo esto. Qué falserío. Me pediste que te enseñara a fregar”. Manuel, con tono relajado, respondió: “Tienes que asumir que no todo el mundo va a limpiar como tú”. Esta discusión reflejó la falta de armonía que Álex generaba dentro de la casa.

Además, otro de los momentos tensos fue su enfrentamiento con Óscar. En los vídeos, el vasco aparecía dando la razón tanto a Álex como a Manu, lo que desató una fuerte discusión. “Si tenéis la razón los dos, ¿qué le hago?”, decía Óscar, mientras los gritos se intensificaban. Esta actitud de Álex, siempre dispuesto a discutir, acabó con cualquier posibilidad de reconciliación dentro del grupo.

Al final, Álex no ocultó su deseo de abandonar el programa, reconociendo que las relaciones dentro de la casa se habían vuelto insostenibles. “Pasé una noche muy mala. Veía cómo se iban a poner las cosas de aquí en adelante”, expresó, dejando claro que prefería estar fuera que seguir en un ambiente tan tenso.