Álex Ghita, primer expulsado de Supervivientes 2026, estalla contra la organización: "Llevadme al hotel ya"

La última gala de 'Supervivientes 2026' nos dejó con uno de los momentos más tensos de la edición hasta la fecha. Álex Ghita se convirtió en el primer expulsado del programa y reaccionó con un enfado monumental contra la organización que generó un enorme revuelto en redes sociales.

Ya a principios de la noche se veían algunas señales de que algo no iba bien. Ghita volvió a pedir a la audiencia que votara para expulsarlo como pasó en la última gala, asegurando que su deseo era abandonar la aventura.

Finalmente, el público le hizo caso y decidió que Ghita debía abandonar la isla tras enfrentarse en el duelo de expulsión a Marisa Jara. Cuando escuchó su nombre, el concursante celebró la noticia pensando que volvería a España esa misma noche.

Sin embargo, la sorpresa se produjo minutos más tarde. En vez de coger un vuelo de vuelta o de marcharse directo al hotel, la organización le comunicó que su nuevo destino sería Playa Destino, el lugar donde permanecen los expulsados antes de una posible repesca. Un lugar que suele estar presente en cada edición de 'Supervivientes'.

Se puede decir que este cambio de planes no es novedad, por eso sorprendió tanto el enfado de un Álex Ghita que se negó a desembarcar y comenzó a protestar en directo: "no me voy a quedar aquí, llevadme al hotel", insistía mientras discutía con el equipo del programa.

Álex Ghita en Supervivientes 2026 / SPORT.es / Supervivientes

Tras varios minutos de tensión, el concursante terminó bajándose de la embarcación visiblemente enfadado. Y aunque en la playa volvió a pedir hablar con la dirección del reality para abandonar definitivamente, no fue hasta este domingo cuando supimos la decisión del concursante.

El entrenador personal ha decidido marcharse definitivamente de 'Supervivientes 2026', con la posible penalización económica que lleva aparejada esta acción muy poco habitual.

"Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura, abandono 'Supervivientes'", destacó finalmente un concursante que prometía mucho por su preparación física, y que ha terminado convertido en una pequeña decepción.