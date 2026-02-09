Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Àlex Corretja, exjugador de tenis de 51 años, señala la principal diferencia entre culés y madridistas: "Llevan un gen ganador"

Ex número 2 del mundo, el catalán reflexiona sobre qué envidia del talante de los madrileños respecto al de os catalanes

Àlex Corretja valora la diferencia entre los seguidores culés y los merengues.

Pol Langa

Pol Langa

Hace tan solo unos días, Carlos Alcaraz se alzaba campeón del Open de Australia, convirtiéndose en el tenista más joven en coronar los cuatro Grand Slams del circuito, a los 22 años. Nadal lo hizo a los 24 años, por ejemplo, Federer a los 27 y Djokovic, a los 29.

Uno de los que retransmitieron la histórica final, precisamente contra 'Nole', fue el extenista y entrenador, Àlex Corretja. En su carrera, el catalán consiguió 17 títulos y llegó a ser el segundo en el ránking ATP, siendo uno de los mejores antes de la explosión del genio balear.

Àlex Corretja devuele un golpe durante su etapa profesional.

Ahora, en su última entrevista en el programa de 3Cat de Gerard Romero, 'Fan Zone', ha analizado un tema que poco tiene que ver con el tenis: ¿Qué diferencia a los seguidores del Real Madrid y a los del FC Barcelona?

"¿Cuándo tendremos a un tenista top del Barça?", preguntaba el presentador después de recordar que los dos últimos grandes de este deporte en España, son del conjunto de la capital.

El TS ordena a un juzgado estudiar si se indemniza a Álex Corretja por un chalet

El extenista Àlex Corretja, en una imagen de archivo. / EFE / Ballesteros

Tras reconocer que Nadal podría haber sido culé, teniendo a su tío que jugaba en el primer equipo azulgrana, apunta el que podría ser el motivo principal: "Son gente que llevan un gen ganador muy característico. Nadal lo tiene, Alcaraz lo tiene y, nos guste o no, el Madrid también", señalaba.

Esto, apunta Corretja, se puede hacer extensible al conjunto de la sociedad catalana: "Somos muy ganadores en muchas cosas, pero en Catalunya, si eres bueno, necesitas que te lo digan para creértelo", continuaba.

Lo que ocurre en Madrid es que "quizás no eres bueno, pero tu te lo crees y eso les hace ganar", interpreta el exjugador sobre el carácter de cada territorio. Por eso, aseguraba que "envidiaba un poco" esa mentalidad "echada para delante": "En Catalunya la gente es superdiscreta, supereducada... En Madrid lo son, pero todos te saludan como si fuera colega tuyo", aunque no lo sean.

El punto negativo de la sociedad madrileña que más le molesta, bromeaba, es que "le llamen 'Correia'" y no sepan pronunciar bien el apellido catalán: "Es brasileño", comenta Romero entre risas.

Precio del euríbor hoy, 9 de febrero de 2026: la cuota sigue subiendo tras la reunión del BCE

Vecinos de El Palmar de Troya agradecen con aplausos a la UME su trabajo durante el temporal

Àlex Corretja, exjugador de tenis, señala la principal diferencia entre culés y madridistas

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Cuánto gana un dependiente de Mango en España en 2026: salario base y complementos

Estos son los 7 escándalos que han marcado la relación entre David y Victoria Beckham

Una moneda de 1 euro que se paga a precio de oro: hasta 4.900 euros por ella

"Me siento orgulloso": la editorial de John Sutcliffe tras Bad Bunny en la Super Bowl que se ha hecho viral

