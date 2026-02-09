Àlex Corretja, exjugador de tenis de 51 años, señala la principal diferencia entre culés y madridistas: "Llevan un gen ganador"

Hace tan solo unos días, Carlos Alcaraz se alzaba campeón del Open de Australia, convirtiéndose en el tenista más joven en coronar los cuatro Grand Slams del circuito, a los 22 años. Nadal lo hizo a los 24 años, por ejemplo, Federer a los 27 y Djokovic, a los 29.

Uno de los que retransmitieron la histórica final, precisamente contra 'Nole', fue el extenista y entrenador, Àlex Corretja. En su carrera, el catalán consiguió 17 títulos y llegó a ser el segundo en el ránking ATP, siendo uno de los mejores antes de la explosión del genio balear.

Àlex Corretja devuele un golpe durante su etapa profesional. / ·

Ahora, en su última entrevista en el programa de 3Cat de Gerard Romero, 'Fan Zone', ha analizado un tema que poco tiene que ver con el tenis: ¿Qué diferencia a los seguidores del Real Madrid y a los del FC Barcelona?

"¿Cuándo tendremos a un tenista top del Barça?", preguntaba el presentador después de recordar que los dos últimos grandes de este deporte en España, son del conjunto de la capital.

El extenista Àlex Corretja, en una imagen de archivo. / EFE / Ballesteros

Tras reconocer que Nadal podría haber sido culé, teniendo a su tío que jugaba en el primer equipo azulgrana, apunta el que podría ser el motivo principal: "Son gente que llevan un gen ganador muy característico. Nadal lo tiene, Alcaraz lo tiene y, nos guste o no, el Madrid también", señalaba.

Esto, apunta Corretja, se puede hacer extensible al conjunto de la sociedad catalana: "Somos muy ganadores en muchas cosas, pero en Catalunya, si eres bueno, necesitas que te lo digan para creértelo", continuaba.

Lo que ocurre en Madrid es que "quizás no eres bueno, pero tu te lo crees y eso les hace ganar", interpreta el exjugador sobre el carácter de cada territorio. Por eso, aseguraba que "envidiaba un poco" esa mentalidad "echada para delante": "En Catalunya la gente es superdiscreta, supereducada... En Madrid lo son, pero todos te saludan como si fuera colega tuyo", aunque no lo sean.

El punto negativo de la sociedad madrileña que más le molesta, bromeaba, es que "le llamen 'Correia'" y no sepan pronunciar bien el apellido catalán: "Es brasileño", comenta Romero entre risas.