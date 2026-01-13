Así es Álex Clavero: humorista, presentador y nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Esta semana, Pasapalabra cuenta con cuatro nuevos participantes. Como es habitual, el programa de Antena 3 recibe a varios famosos que acompañarán a los concursantes principales, Manu Pascual y Rosa Rodríguez.

Los invitados formarán equipo y tratarán de ayudar en las pruebas, sumando segundos para la prueba final del Rosco. De esta forma, los espectadores podrán disfrutar de una nueva emisión de lunes a viernes, a las 20 horas.

En esta ocasión, Roberto Leal recibe en el plató de Antena 3 a cuatro celebridades con pasado, presente y futuro en televisión. Jaime Astrain, María Jesús Grados, Adriana Abenia y Álex Clavero estarán en el programa desde el 12 y hasta el 14 de enero.

Álex Clavero es humorista, presentador y guionista. El monologuista cuenta con una amplia trayectoria en radio, televisión y teatro, compaginando su faceta comunicadora en los medios de comunicación.

Según la descripción de su página web, "delante de un micrófono tiene el humor gestual, la simpatía, la absurdez y el ritmo como ingredientes fundamentales". Prueba de ello es su show '#mimadreestrendingtopic', un espectáculo donde demuestra sus cualidades.

Actualmente, el cómico es colaborador de RockFM, siendo 'El Francotirarock' del programa 'El Pira y su Banda'. En las ondas, también participó en el programa de Nuria Roca en Melodía FM.

En televisión, ha sido colaborador y guionista del programa de Antena 3, 'El Hormiguero'. Sin embargo, la faceta más popular de Clavero en la pequeña pantalla ha sido la de monologuista.

El humorista ha hecho monólogos en Comedy Central (Paramount Comedy), Sopa de Gansos (Cuatro) y El Club de la Comedia (La Sexta), además del mencionado 'El Hormiguero'.

Por último, Clavero es uno de los integrantes de Humor de Protección Oficial con Quique Matilla, Nacho García, Fran El Chavo y JJ Vaquero. Con este último, también realiza el espectáculo 'Vaquero y Clavero'.