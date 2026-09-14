HOGAR
Álex, cerrajero: "Dejar la llave puesta no refuerza realmente la puerta de tu casa. Al ladrón le va a dar igual"
El experto explica que esta práctica no ofrece protección adicional
Dejar la llave puesta por dentro de la cerradura es un gesto muy habitual en muchos hogares, sobre todo a la hora de irse a dormir. Muchas personas lo hacen pensando que así están poniendo una dificultad extra a quien intente entrar en la vivienda, pero un cerrajero con más de 30 años de experiencia advierte de que esta costumbre no ofrece la protección que muchos creen.
Álex, cerrajero con más de 30 años de experiencia y conocido en redes sociales como 'El Serraller', considera que este hábito parte de una idea equivocada. Muchas personas creen que la llave colocada en el interior añade una dificultad para los ladrones, cuando en realidad no supone una protección adicional frente a un intento de entrada.
El profesional explica que dejar la llave puesta no cambia las posibilidades que tiene un ladrón de acceder a la vivienda: "Existe la falsa creencia de que dejar las llaves puestas le va a suponer al ladrón más dificultad a la hora de entrar, pero nada más lejos de la realidad".
De hecho, según Álex, quien intente entrar en una casa no va a encontrar un obstáculo añadido por el simple hecho de que haya una llave colocada al otro lado de la cerradura: "Al ladrón le va a dar igual que tengas las llaves puestas por detrás, no se lo va a complicar".
En cambio, el problema puede aparecer cuando quien intenta abrir la puerta es una persona que sí tiene una copia legítima de la llave: "Poner la llave por dentro solo priva a quien tenga tu misma llave, es decir, familiares o a ti mismo, por lo cual te puedes quedar fuera de tu casa".
Por eso, el experto insiste en que dejar la llave puesta tampoco debe confundirse con reforzar la puerta: "No estás reforzando realmente la puerta de tu casa. Si quieres reforzar tu puerta, revisa tu escudo, tu bombín y el cierre de la puerta en general".
Para quienes quieren poder mantener la llave puesta por dentro sin perder la posibilidad de abrir desde fuera, Álex propone instalar un sistema específico: "Si quieres poder abrir con la llave puesta por dentro, colócate un cilindro de doble embrague".
Y para cerrar la puerta correctamente, su consejo es sencillo: "Si lo que quieres es cerrar bien la puerta, ya lo sabes, dos vueltas a la llave y así estás seguro, pero sácala".
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