La agencia adberg, con sede en Vinaròs, trabaja el posicionamiento, el marketing y la estrategia digital desde una idea sencilla: aparecer, convencer y medir. Hablamos con su fundador, Alex Albella, sobre SEO, inteligencia artificial, campañas de pago y cómo las empresas locales pueden competir mejor en un entorno donde ChatGPT, Gemini o Perplexity ya forman parte del proceso de decisión.

Alex, para quien no conozca todavía adberg, ¿cómo definirías la agencia?

adberg es una agencia de posicionamiento, marketing y estrategia digital. Ayudamos a marcas a aparecer, ser elegidas y vender en Google, en los nuevos entornos de inteligencia artificial y en canales de pago. Lo explico así porque el marketing digital ya no va solo de hacer campañas o subir contenido. Va de construir señales claras para que una marca sea entendida por los buscadores, por los modelos de lenguaje y, sobre todo, por sus clientes.

¿Por qué desde Vinaròs?

Porque es “el meu poble” y desde Vinaròs se puede trabajar con empresas de aquí y también con proyectos de fuera. Para mí tiene mucho sentido estar cerca del tejido empresarial local: comercios, servicios, hostelería, industria, turismo, formación, eCommerce… Hay muchas empresas en Vinaròs, el Maestrat, Castelló y el País Valencià que tienen producto, oficio y reputación, pero no siempre lo trasladan bien a internet. Ahí hay una oportunidad enorme.

Hablas de “posicionamiento en IA”. ¿Qué significa?

Significa preparar una marca para que los sistemas que responden preguntas puedan entenderla y citarla correctamente. Antes el objetivo principal era aparecer en una lista de enlaces de Google. Ahora muchas personas preguntan directamente a ChatGPT, Gemini, Perplexity o ven respuestas generadas en AI Overviews de Google. Para estar presentes ahí necesitas una web clara, datos estructurados, contenido útil, menciones verificables, autoridad digital y coherencia entre lo que dices en tu web y lo que el resto de internet entiende de ti.

¿Esto sustituye al SEO tradicional?

No. Lo amplía. El SEO sigue siendo fundamental. La diferencia es que ahora ese trabajo también debe servir para que los modelos de lenguaje interpreten bien la entidad de una empresa: quién es, qué hace, dónde está, por qué debería ser fiable y en qué casos tiene sentido recomendarla.

¿Qué tipo de resultados buscáis para los clientes?

Resultados que se puedan medir. En la web mostramos como mucho orgullo casos como La Gallineta, una tienda de moda femenina de Peñíscola, que ha multiplicado varios enteros sus ventas netas online; Eurocycling, un eCommerce de ciclismo en México que dejamos posicionada primera a nivel nacional en ese país; o aePlustest, que pasó de 0 pedidos totales a recibir varios al día, con un tercio de ellos directos desde ChatGPT.

¿Qué errores ves habitualmente en empresas locales que quieren crecer online?

El primero es pensar que estar en internet es tener una web o publicar en redes. Eso es solo el soporte. Lo importante es que el cliente entienda rápido qué haces, por qué confiar en ti y qué paso debe dar. El segundo error es invertir en anuncios sin una medición clara. Puedes estar pagando clics y no saber qué consultas, campañas o páginas generan ventas reales. Y el tercero es no trabajar la autoridad: reseñas, menciones, contenidos útiles, datos consistentes y señales que ayuden a Google y a la IA a interpretar bien la empresa.

¿Cómo trabajáis cuando entra un nuevo proyecto?

Empezamos por el diagnóstico. Después diseñamos una arquitectura de señales: qué contenidos faltan, qué datos hay que estructurar, qué páginas deben mejorar, qué campañas tienen sentido y qué indicadores vamos a seguir. A partir de ahí priorizamos ejecución. No todo tiene el mismo impacto. Hay negocios donde lo urgente es ordenar la web; otros necesitan capturar demanda con Google Ads; otros deben reforzar autoridad y contenido.

Durante la entrevista has mencionado varias veces las palabras GEO y LLMO. ¿Son conceptos que una pyme debería conocer ya?

No hace falta que una pyme use esos términos en su día a día, pero sí debe entender el cambio. GEO se refiere a optimizar la presencia de una marca en respuestas generadas por IA. LLMO está relacionado con cómo los modelos de lenguaje interpretan y recomiendan información. Si un cliente pregunta “qué empresa me puede ayudar con esto cerca de mí” o “dónde puedo comprar este producto”, tu marca necesita señales para poder aparecer en esa conversación. En adberg lo trabajamos como posicionamiento en IA, SEO y GEO/LLMO siempre conectado a negocio y medición.

¿Esto es solo para empresas grandes?

No. De hecho, muchas empresas pequeñas tienen una ventaja sustancial: conocen muy bien su producto y a su cliente. Lo que necesitan es ordenar ese conocimiento para que internet también lo entienda. Una empresa local puede competir muy bien si trabaja bien su web, su ficha de Google, sus contenidos, sus reseñas, sus campañas y sus datos.

¿Qué le dirías a una empresa de Vinaròs o del Maestrat que todavía ve la IA como algo lejano?

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Que no espere a que sea evidente para todos. No hace falta hacer nada extravagante. El primer paso es revisar cómo aparece ahora mismo su negocio: en Google, en mapas, en ChatGPT y en las respuestas generadas. A partir de ahí se puede decidir con criterio. Para muchas empresas de Vinaròs, el Maestrat, Castelló y el País Valencià, esta nueva etapa de búsqueda será una oportunidad para ser más visibles sin perder cercanía ni identidad local.