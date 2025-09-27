Alessandro Lequio, en el punto de mira tras la confesión de una expareja: "Había una rejilla en el techo"

La última emisión de '¡De Viernes!', programa presentador por Santi Acosta y Beatriz Archidona, traerá cola tras la confesión de Sonia Moldes, expareja de Alessandro Lequio. Ambos mantuvieron una relación sentimental a finales de los años 90.

El colaborador de televisión está en el punto de mira después de que Mar Flores publicara sus memorias, ya que no le dejaban en buen lugar. Además, cuando él estaba con Moldes, salieron unas imágenes en Interviú en las que se le veía con Flores en la cama.

Después de mucho tiempo alejada del foco mediático, Moldes decidió contar toda la verdad y destapar cómo era realmente Lequio. La empresaria explicó que un día se dio cuenta que le estaba intentando grabar.

"Un día, cuando estábamos juntos, yo en el techo de su habitación veo una especie de rejilla negra extraña y le pregunto qué era eso, entonces él se sienta en la cama, se ríe y me dice 'eres la primera persona que se ha dado cuenta de esto'". reveló en '¡De Viernes!'.

Asimismo, reconoció que "Alessandro era muy irrespetuoso". Por otra parte, él siempre se abrió en canal con ella para explicarle toda su vida: "Sé las personas con la que ha estado, cómo, dónde y por qué".

Sobre los famosos 'vídeos', Moldes señaló que "con ese material yo no sé qué quería hacer pero la respuesta es obvia, algo bueno con esas grabaciones no pensaba hacer".

No descartó la posibilidad de que lo hiciera para chantajear a las mujeres con las que mantenía relaciones sentimentales. Una de las cosas que quiso dejar claro en el plató de televisión de '¡De Viernes!' es que lo hacía sin el consentimiento de ellas.

La trampa de Lequio para conquistar a Mar Flores

"Él me contó que estaba muy enamorado de Mar y lo que quería era que rompiera con Fernando", desveló. Ese fue el motivo principal por el que les tendió una trampa para que los descubrieran. "Eso no es amor", confesó Moldes.