Alessandro Lequio pone los puntos sobre las íes en la relación de Lamine Yamal: "Si fuera una chica de 17 con un señor de 30..."

La vida de Lamine Yamal ya no es nada que se pueda parecer a un día a día de una persona de su edad, que cumplirá los 18 años el mes de julio. La perla del Barça vive con un estatus de estrella que se ha ganado jornada tras jornada en el césped y le ha permitido firmar una suculenta renovación, pero que también conlleva la pérdida de la privacidad.

Esto es algo que puede ser complicado de gestionar a tan corta edad si no se tiene la cabeza muy en su sitio. De momento, los 'paparazzis' ya le han seguido durante sus vacaciones y le han captado con la 'influencer' Fati Vázquez y algunos amigos y las especulaciones han empezado a brotar sin cesar, así como miles de opiniones a favor y en contra de que una persona 13 años mayor que otra, que encima es menor.

El último en sumarse a la opinión pública ha sido el televisivo, Alessandro Lequio, buen conocedor de cómo funciona la prensa del corazón en un país como España. Durante esta semana Vázquez revelaba haber sufrido numerosos comentarios desagradables a partir de publicarse las fotografías junto a Lamine y el ex de Ana Obregón tiene clara su opinión al respecto.

Lo ha hecho en el programa 'Vamos a ver' de Telecinco, donde su presentador, Joaquín Prat, apuntaba que "Lo que tiene que hacer esta chica es denunciar" y olvidarse del tema. En este sentido, Kike Calleja añadía que la 'influencer' "no está haciendo nada malo", y que nos encontramos en una situación que es "algo consentido entre dos personas adultas que se lo están pasando bien".

Fue precisamente en ese momento que Lequio saltó, indignado: "No, adultas no", espetaba el televisivo, que rápidamente era contestado por Calleja alegando que "con 17 años, este chico está capacitado para hacer lo que le dé la gana".

Este es un debate que se ha ido haciendo cada día más grande y donde hay quien defiende que pese a ser todavía menor, además a falta de tan solo un mes para sus 18, puede tener una relación con una persona mucho mayor; mientras que hay otras personas que piensan que no es aceptable y giran la situación, preguntándose qué pasaría si en lugar de ser el menor el chico, lo fuera una chica y quien fuera mayor fuera un hombre.

"Aquí estamos en la de siempre. Como es un chico no pasa nada, pero si fuera una chica de 17 años con un señor de 30, algo se estaría diciendo", se posicionaba en la segunda opinión el italiano, que sentenciaba defendiendo que "por muy futbolista que sea no deja de ser un menor de edad".

De hecho, pocos contertulianos opinaban como Lequio. Ricardo Reyes recordaba que le queda nada para llegar a la mayoría de edad, el propio Calleja le apuntaba que "tú con su edad hubieras hecho igual", mientras que Adriana Dorronsoro indicaba que "es gente joven, que se lo pasen bien y disfruten".

El tema terminaba recordando que la madre de Lamine "no quiere que dé esa imagen pública. Hasta que no tenga los 18 años, no", que comentaba Giovanna González. Sin duda, unas palabras que no convencieron para nada a Lequio, que terminaba puntualizando, precisamente, que de ser el futbolista el mayor todo el mundo se pondría las manos en la cabeza.