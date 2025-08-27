¡Alertas por el temporal en Catalunya! Lluvias torrenciales amenazan varios territorios

Amanecemos hoy, día 27 de agosto de 2025, con varias alertas activadas por el Meteocat debido al mal tiempo. Varias zonas del territorio las tienen activadas por meteorología adversa y por la intensidad de las lluvias, algo que se va a mantener durante los próximos días.

Alertas en Catalunya durante estos días

En concreto, las amenazas más importantes de las que avisa Meteocat nos llevan hasta Lleida, donde vemos activada la alerta por temporal violento durante la mañana de hoy. También durante la mañana tenemos la advertencia de la intensidad de las lluvias en Balaguer, Mollerussa, Tàrrega y Cervera, además de las zonas colindantes.

La amenaza más severa en Lleida terminará por la tarde, aunque las lluvias (con tormenta y posible granizo) llegarán a esta zona y se ampliarán hasta toda la zona oeste y central de Catalunya. Las lluvias serán disperasas aunque localmente abundantes en estas zonas.

Las lluvias seguirán estando presentes mañana, aunque las precipitaciones parece que se desplazarán hacia el este del territorio. También es posible que durante el día de hoy aparezcan algunos chubascos dispersos en el resto del territorio, así que ojo al cielo y a la evolución de las nubes.

Donde el temporal dará un poco de tregua será en las temperaturas. Ayer tuvimos una subida generalizada que volvía a poner los termómetros por encima de los 35 grados en algunos territorios, pero hoy serán ligeramente más bajas, anque también elevadas, superando los 30 grados en buena parte del territorio.

La visibilidad será buena, sin contar los momentos de tormenta y chubascos, y el viento se espera flojo y variable por la mañana, al igual que por la noche. Un vuelco en el temporal que no esperábamos tras la ola de calor, pero que nos deja con un tiempo de nuevo cambiante.

Mucho cuidado en las zonas donde se ha declarado la alerta, sobre todo durante la mañana en Lleida y las zonas colindantes, donde el temporal puede llegar a ser muy adverso en algunos momentos.