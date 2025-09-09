Alertas del Meteocat por las lluvias torrenciales en Catalunya: Las zonas más afectadas

Hoy, día 9 de septiembre de 2025, la lluvia va a ser protagonista en Catalunya. De hecho, el Meteocat informa de varias alertas por la intensidad de las precipitaciones, que van a ser torrenciales en algunos puntos del territorio. Estos van a ser los más afectados durante la mañana y durante la tarde.

Las zonas más afectadas por las lluvias

Se espera que las lluvias sean mucho más importantes durante la mañana en las zonas de Barcelona, Tarragona e Igualada, y de menor intensidad (aunque igualmente importantes) en el resto de territorios excepto en Lleida.

Por la tarde, las alertas más importantes se interrumpirán pero seguirán activas en Manresa y Vic, donde se espera que los chubascos sean intensos, acompañados de tormenta. En el resto del territorio pueden seguir apareciendo chubascos, pero de menor intensidad.

Esto afectará también a la temperatura, que se espera que sea baja respecto a los días anteriores. No se van a superar los 24 grados de mínima en ningún punto del territorio y las máximas rondarán los 28 grados, muy alejado de los valores extremos que hemos vivido en el resto del verano.

A la lluvia también le acompañará el viento, que puede traer ráfagas fuertes en el nortel del Cap de Creus y Terres de l'Ebre, aunque se espera que sea flojo y cambiante en su mayoría y en el resto de territorios. Las nubes, eso sí, cubrirán el cielo durante todo el día salvo breves intervalos.

Aunque se espera que las lluvias permanezcan durante los próximos días en Catalunya, no se espera la misma intensidad ni para mañana ni para pasado, según el Meteocat, así que hoy caerá la peor parte. Tampoco hay alertas previstas para los próximos días.

Cuidado en las zonas más afectadas por las lluvias, sobre todo durante la mañana, donde van a ser muy intensas y pueden traer grandes acumulaciones de agua.