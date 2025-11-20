Alertas del Meteocat para este jueves por nieve y el estado del mar en Catalunya

Hoy, día 20 de noviembre en Catalunya, el cielo se irá tapando de oeste a este, formándose nubes más compactas en la costa hasta quedar un ambiente muy nuboso o totalmente cubierto, mientras que en el tercio sur las nubes serán algo menos densas.

Lluvias y nieve para hoy

Se esperan lluvias de intensidad débil a moderada en el litoral y prelitoral central y en zonas del interior del nordeste, con acumulaciones en general escasas. También lloverá o nevará de forma débil en la vertiente norte del Pirineo hasta media mañana y de nuevo por la noche.

La cota de nieve rondará primero los 1.200 metros, bajará hacia los 700 metros a partir del mediodía y, al final del día, podrá situarse entre 300 y 400 metros en el Empordà, con nevadas puntuales incluso alrededor de los 200 metros, mientras que en el Pirineo norte nevará a casi cualquier altura.

Las máximas bajarán de forma clara en el tercio norte, subirán ligeramente en el norte de la depresión Central y serán parecidas al resto del territorio. En la mitad norte del territorio, incluso, tendremos temperaturas mínimas por debajo de los 0 grados.

La visibilidad será entre buena y regular en el Pirineo y en el litoral y prelitoral central, especialmente durante los chubascos, y claramente mala durante toda la jornada en la vertiente norte del Pirineo, mientras que en el resto del territorio será buena.

El viento soplará en general de norte y oeste, flojo a moderado, pero con tramontana fuerte o muy fuerte en el Empordà y mestral con rachas intensas en las Terres de l’Ebre; en el litoral central y el interior del nordeste predominará viento flojo y variable, con algunos ratos de componente sur y este.

Avisos por el estado del mar

Además de la nieve, el Meteocat ha activado avisos por el estado del mar, especialmente en la costa norte de Girona. Se esperan vientos del norte y noroeste con fuerza 7 y 8 y olas que pueden alcanzar entre 3 y 4 metros. Estos avisos indican condiciones marítimas peligrosas, especialmente para embarcaciones pequeñas y para actividades en la costa.