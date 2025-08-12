Alertas por calor y tormentas con granizo: el día de locos que nos espera en estas zonas

Llegamos al que, parece, es el principio del fin de la ola de calor en el país con un día protagonizado por las alertas del Meteocat, tanto para por la mañana como por la tarde. Hoy, 12 de agosto de 2025, se espera mucho calor en toda Catalunya, con alguna sorpresa en forma de tormenta.

La jornada comenzará con un ambiente soleado en la mayor parte del territorio, pero será a partir de media mañana cuando crecerán las nubes de evolución en el Pirineo y Prepirineo que se irán extendiendo durante la tarde.

Será en estas zonas y en la depresión Central donde se esperan chubascos, que al final del día también alcanzarán Ponent y la Catalunya Central. Podrían ir acompañados de tormenta eléctrica e incluso granizo, aunque serán poco abundantes en cualquiera de los casos.

Las temperaturas serán altas, aunque un poco menores que ayer. Por la mañana y por la tarde se alcanzarán (y superarán) los 40 grados en Lleida, Ias Borges Blanques, Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Balaguer y Tremp, y superarán los 35 grados en la mayoría del resto de territorios.

Será un día de mucho calor, a pesar de estas tormentas. El viento será flojo y variable a primeras y últimas horas del día, con rachas moderadas en el litoral y el interior, puntualmente muy fuertes durante las tormentas, así que precaución sobre todo en zonas del Ponent.

Toma las precauciones necesarias

Con un día de este calor, a pesar de las tormentas esperadas, hay que tomar las medidas habituales. Evita salir, en la medida de lo posible, en los momentos de más incidencia del sol, échate siempre crema protectora y no olvides hidratarte con agua durante todo el día.

Cuidado con las rachas fuertes de viento durante las tormentas y lleva paraguas por la tarde en caso de que vivas en alguna de las zonas afectadas, aunque en principio las lluvias serán breves. Para mañana, en principio, la ola de calor comenzará a remitir, aunque puede extenderse hasta el fin de semana.