Alerta urgente para diabéticos: Sanidad advierte sobre un fallo grave en app de control de glucosa

Muchos diabéticos emplean herramientas y aplicaciones para detectar episodios de hiperglucemia e hipoglucemia con el objetivo de adelantarse a posibles problemas de salud más graves. Sin embargo, un pequeño sector de diabéticos en España debe estar advertidos: la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de un fallo.

En concreto, se trata de un error en la versión 1.2 de la app para la monitorización continua de glucosa (MCG) 'Dexcom One + iOS', que puede provocar que deje de actualizar el valor estimado de glucosa, impidiendo que las alertas por hiperglucemia e hipoglucemia se activen.

Y esto no es lo más grave de todo: la AEMPS asegura que si la actualización de valores estimados de glucosa se interrumpe, el gráfico de tendencias continúa en el tiempo sin incorporar nuevos valores estimados de glucosa, provocando que los puntos trazados desaparezcan, o que el propio gráfico de tendencias desaparezca por completo.

Una de las principales consecuencias de este error que acaba de ser detectado es que puede no detectarse un episodio de hiperglucemia o hipoglucemia, o tomar decisiones relativas al tratamiento en función a datos incorrectos que pueden desencadenar en problemas de salud de gravedad.

¿Cuál es la solución más inmediata? Si utilizas 'Dexcom One + iOS' y tienes la versión 1.2 o una anterior, la actualización de la aplicación es obligatoria. Si no lo haces, desde el 12 de junio de 2025 no se puede utilizar para obligar a descargar la nueva versión.

En caso de no saber actualizar la app, es tan sencillo como buscar 'Dexcom One + iOS' en la tienda de aplicaciones e instalar la versión más reciente.

'Dexcom One + iOS' es una app que pertenece al sistema MCG Dexcom One+ y que permite medir continuamente los niveles de glucosa en el líquido intersticial en personas mayores de 2 años, reemplazando las pruebas de glucosa en sangre mediante lectura capilar.