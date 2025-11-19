Alerta urgente de AESAN: estos pastelitos son peligrosos para personas alérgicas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una nueva alerta alimentaria después de detectar la presencia no declarada de proteínas de la leche en unos pastelitos rellenos de crema comercializados como aptos para personas con algunas intolerancias alimentarias.

Gracias a una notificación del citado organismo, sabemos que el consumo de este persona peude ser peligroso para personas alérgicas y/o intolerantes a la leche, ordenando su inmediata retirada de los supermercados y otros canales de venta.

La notificación, como en anteriores ocasiones, se ha realizado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) después de que la Comunidad de Madrid comunicara la incidencia.

Si bien la distribución inicial de estos pastelitos se hizo primero en esta comunidad autónoma, es probable que algunos lotes ya estén presentes en los estantes de otros puntos de España, de ahí que se recomiende extremar al máximo la precaución.

Así es el dulce afectado por la orden de reridada de la AESAN

Producto : pastelitos rellenos de crema

: pastelitos rellenos de crema Marca : NaturCeliac Gluten Free

: NaturCeliac Gluten Free Lote : M16BB

: M16BB Fecha de caducidad : 16/11/2025

: 16/11/2025 Conservación: temperatura ambiente

La AESAN señala que, aunque la población general no corre ningún riesgo, las personas que tengan alergia a la proteína de la leche deben evitar por completo su consumo.

Y es que la presencia de estas proteínas sin declararlas en el etiquetado supone una amenazaza para quienes pueden sufrir graves reacciones, incluyendo anafilaxia, una respuesta potencialmente mortal que dificulta la respiración y requiere atención médica inmediata.

AESAN ha comunicado ya a las empresas distribuidoras (supermercados, hipermercados y otros establecimientos) la orden de retirar el lote afectado; y si los consumidores tienen ya este producto, es mejor devolverlo o tirarlo.