Alerta total en Catalunya: Meteocat anuncia lluvias torrenciales y desplome de temperaturas este jueves

Solo tienes que asomarte a la ventana para comprobar que el verdadero invierno acaba de llegar a Barcelona y a buena parte de Catalunya. La comunidad autónoma se prepara para vivir un jueves marcado por un nuevo episodio de lluvias intensas que pondrá en alerta a buena parte del territorio.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido de un importante cambio de tiempo, al que califica de "repentino y significativo", con precipitaciones torrenciales en el litoral y prelitoral, especialmente en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Si bien las primeras nieves ya han hecho acto de aparición en el Pirineo, el verdadero problema y principal foco de preocupación lo encontramos en la costa, donde las lluvias pueden ser localmente muy fuertes y acompañadas de tormenta y granizo, algo muy poco habitual para esta época del año.

Y si hablamos de las temperaturas, estas sufrirán un descenso notable en el Pirineo, mientras que en el resto de Catalunya bajarán poco a poco, con valores que seguirán siendo suaves, aunque con un ambiente húmedo y ventoso.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado la previsión: cielo muy nuboso o cubierto, con chubascos fuertes o muy fuertes y posibilidad de rachas intensas de viento del sur en Pirineos y del noroeste en Tarragona a últimas horas de la jornada.

Una gran mayoría de catalanes recibió ayer una alerta de Protecció Civil en sus dispositivos móviles en torno a las 21.00 horas que advertía de esta situación meteorológica que puede ser realmente adversa.

Sin ir más lejos, en el Tibidabo, Barcelona, a esta hora de la mañana se han superado los 60 litros por metro cuadrado de lluvia, en poco más de una hora de precipitación.