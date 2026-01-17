Alerta total en Catalunya: hasta 100 litros por m² y 30 cm de nieve según el Meteocat

La jornada de hoy marca el inicio de un fuerte temporal en Catalunya, que se prolongará durante varios días. El cielo completamente cubierto será la tónica general, pero el verdadero protagonismo lo tendrán las lluvias, el viento y la nieve, que obligan a extremar la precaución en buena parte del territorio.

Un fuerte temporal llega nuevamente a Catalunya

El Meteocat señala que a partir de la mañana, se extenderán lluvias de intensidad débil a moderada por toda Catalunya. Asimismo, especifica que en puntos de litoral y prelitoral pueden acabar alcanzando el estado de tormenta.

En términos de acumulación de precipitaciones no se esperan cuantías abundantes, pero no se descartan hasta 50 litros por m² de forma local e incluso 100 litros por m² en zonas de litoral, prelitoral y el sur del Pirineo y Prepirineo. Las zonas que se espera que estén más afectadas por la acumulación de la lluvia son Ripollés, Berguedà, Solsonès, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Conca de Barberà, Alt Camp, Priorat i Baix Camp.

Por otro lado, las lluvias más intensas se darán en Conca de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i Priorat. En estas comarcas es posible que las lluvias nos acaben dejando hasta 20 litros por m² en tramos de 30 minutos. Dicho esto, el litoral de Catalunya se mantendrá mayormente en alerta durante todo el día por las precipitaciones.

Pero las lluvias no son lo único que ha forzado al Meteocat a tener que lanzar avisos múltiples por toda Catalunya. La presencia de la nieve también será más que notable, con una cota establecida entre los 1.400 y 1.600 metros y puntualmente 1.000 metros. Además, por encima de los 2.000 metros podrían llegar a acumularse hasta 30 cm de nieve.

El Meteocat ha lanzado así una serie de avisos personalizados en las comarcas de Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Pallars Jussà y Alt Urgell, pues es donde se espera que durante el día puedan aparecer las mayores capas de nieve. De hecho, se anticipa que de forma general en estos puntos las acumulaciones sean de entorno 20 cm de forma constante.

En última instancia, el servicio meteorológico de Catalunya también pide precaución por el viento, pues se esperan rachas fuertes en el litoral. Esto de hecho ha forzado el aviso en Alt Empordà, donde se prevé que en la costa se puedan formar olas de hasta 2.5 metros de altura.

En términos generales, se trata de un día en el que hay que tener precaución por toda Catalunya. Ya sea por nieve, lluvia o viento, el Meteocat ha determinado que los catalanes tienen motivos para pensárselo dos veces antes de llevar a cabo sus planes de fin de semana.