Alerta sanitaria en España: Hospitalizan a 13 bebés por tomar leche de fórmula intoxicada

Nuevo problema sanitario en España, esta vez por culpa de una toxina presente en la leche de fórmula o leche materna artificial.

Según ha informado el Ministerio de Sanidad, ya hay 13 bebés en España que han tenido que recibir atención hospitalaria después de tomar la solución, repartidos en diferentes Comunidades Autónomas, entre las cuales Catalunya.

Después de algunas horas, las autoridades informaron de que la mayoría ya habían recibido el alta, pero uno sufrió tanto problemas gastrointestinales, como problemas respiratorios y se quedaba en observación en la Unidad de Curas Intensivas.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ya está en copia de un problema que ha dejado un total de 41 casos en todo el país, en total, muchos de ellos sin llegar a la gravedad de los que tuvieron que ser ingresados.

Según aseguraba el ministerio, los infantes presentaron síntomas propios de problemas en el estómago, como diarreas o vómitos, y solían aparecer en bebés sobre los cuatro meses de edad de media.

También se notificaron 10 casos más con síntomas compatibles que consumieron productos de las marcas retiradas, pero en nueve no se pudo rastrear el lote de los productos consumidos.

Según los primeros estudios se encontraron microorganismos en las heces recogidas de tres tipos distintos en tres casos concretos: 'Campylobacter sp.' en un caso, rotavirus en otro y 'Bacillus cereus' en un tercero.

En Europa también han aparecido niños con síntomas similares que "podrían estar relacionados" con el mismo caso que en España, informaban las fuentes oficiales, sin que se haya valorado todavía la definición de caso común en el continente.