Alerta sanitaria en Catalunya: Consumo pide no comer este queso vendido en supermercados

Este fin de semana nos hemos enterado de una alerta alimentaria importante que afecta a toda Catalunya y que de no respetarla, puede poner en riesgo la salud de miles de ciudadanos. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha pedido que dejemos de consumir un tipo de queso francés que podría estar contaminado con la bacteria Escherichia coli, productora de la toxina Shiga.

El aviso procede directamente de las autoridades francesas, quienes detectaron rápidamente el problema y lo comunicaron a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF).

En cuanto al queso afectado, es el Crottin de Chavignol DOP, marca Dubois Boulay, del lote PONT0509, con fecha de caducidad 31 de octubre de 2025. Cada unidad comercializada pesa 60 gramos y debe conservarse en el frigorífico.

¿Qué debes hacer si tienes este queso en casa o crees tenerlo? Mira la etiqueta y si tienes el lote afectado, no lo comas bajo ningún concepto. Lo más recomendable es tirarlo a la basura, aunque también puedes devolverlo al supermercado donde lo compraste para proceder con la devolución.

El problema es muy serio: la bacteria E. coli puede causar dolores abdominales fuertes, diarrea con sangre e incluso colitis hemorrágica. Si ya lo has comido y empiezas a notar algunos de estos síntomas, actúa de inmediato acudiendo a tu centro de salud o al servicio de Urgencias hospitalarias.

Aunque esta bacteria muere por sí sola si se calienta a más de 70 grados durante al menos dos minutos, en el caso del queso esto no funciona porque normalmente lo comemos en frío.

Hasta el momento, no se han detectado casos en España, pero las autoridades sanitarias mantienen la alerta activa en Catalunya para que los supermercados retiren por completo el lote afectado y la noticia alcance todos los hogares.