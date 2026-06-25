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Alerta sanitaria de la AESAN: retiran del mercado un fuet de una marca conocida por la presencia de salmonela

AESAN recomienda no consumir el producto

Fuet

Fuet / Sport

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Andrea Riera

Andrea Riera

La salmonelosis es una infección alimentaria provocada por la bacteria Salmonella, un microorganismo que vive en los intestinos de animales y humanos y que se expulsa a través de las heces.

Se trata de una infección alimentaria que se dispara cuando las temperaturas suben. Una vez que la salmonela comienza a reproducirse en el organismo, los síntomas pueden aparecer entre las 6 y las 72 horas después de haber consumido el alimento contaminado, siendo los más habituales las náuseas o vómitos, fiebre y diarrea.

Como ha ocurrido en varias ocasiones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha retirado del supermercado algunos fuets extra de la marca Can Duran tras detectarse la presencia de salmonela.

Se trata del fuet envasado en bolsa de plástico con un peso de 170 gramos. Concretamente, los lotes afectados son el 262014422 con fecha de caducidad 24/07/2026, y el 262014423 con fecha de caducidad 01/08/2026.

Fuet Can Duran

Fuet Can Duran / AESAN

La notificación de alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Francia, aunque según ha informado la AESAN, los lotes afectados han sido distribuidos en Aragón, Cataluña y Navarra, sin descartar que puedan haberse redistribuido a otras comunidades autónomas.

La Agencia ha recomendado que las personas que tengan el producto en su domicilio, se abstengan de consumirlo, ya que puede ser perjudicial para su salud.

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En caso de haberlo consumido y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis (principalmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza), se recomienda acudir a un centro de salud.

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