Alerta sanitaria: la AESAN pide no consumir estos quesos rallados tras detectar cuerpos extraños

Como ocurre en varias ocasiones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en varios productos de queso rallado.

La notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) tras detectarse la posible incidencia, que afecta a distintas marcas comercializadas en España.

Tal y como ha publicado en su página oficial, se trata de queso rallado del lote 2426026 y con fecha de caducidad 05.06.2026. En concreto, los productos afectados son:

Queso rallado gouda de la marca Alteza , formato de 200 gramos, refrigerado.

, formato de 200 gramos, refrigerado. Queso rallado gouda de la marca Albéniz, formato de 1 kilo, refrigerado.

formato de 1 kilo, refrigerado. Queso rallado mozzarella y provolone de la marca Froiz, formato de 200 gramos, refrigerado.

Tres quesos afectados / S

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Noticias relacionadas

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, y desde AESAN recomiendan que las personas que tengan los productos incluidos en esta alerta en su domicilio se abstengan de consumirlos.