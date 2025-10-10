Alerta roja: La AEMET pone en aviso el Mediterráneo por tormentas de gran intensidad

Los efectos de la DANA Alice se recrudecen durante el viernes en algunos puntos del litoral mediterráneo y los expertos han lanzado una alerta para advertir a la población que evite tomar riesgos innecesarios.

La AEMET advertía de que la situación más crítica de cara al nuevo episodio de tormentas y lluvias abundantes tendría su pico máximo a partir del viernes 10 de octubre, aunque se alargaría también durante el sábado 11.

Ante una situación así, muchos se preguntan si hay posibilidades de que se repitan escenas como la que ocurrió en Valencia en 2024, cuando se desbordó el barranco del Poyo debido a una lluvia sin precedentes recientes que provocaron inundaciones de gran calibre y más de 200 víctimas mortales en la zona de Valencia.

Ahora, aunque con menor intensidad, el litoral central del este de la península vuelve a ser protagonista con probabilidad alta de que precipiten hasta 140 mm en 12 horas entre la jornada de hoy y la de mañana.

Concretamente, la AEMET ha activado la alerta máxima por la intensidad de las lluvias en el litoral sur de Alicante, así como en el campo de Cartagena y Mazarrón, en la Región de Murcia, que se pondrá en marcha a partir de las 10 horas de la mañana, pese a que ante ya hay una naranja en marcha, y durará todo el día.

No obstante el cúmulo de precipitación también se dejará notar en el resto de provincias de la Comunitat, hasta llegar al sur de Catalunya, a Castilla-La Mancha, por el interior, y Andalucía, por el sur.

En estas zonas se combinan las alertas amarillas y naranjas en los diferentes puntos. En las Terres de l'Ebre y el litoral de Castellón el aviso es moderado, también en el interior norte de Valencia y Alicante, así como en la parte más oriental de la comunidad andaluza.

Sin embargo, también hay un foco de precipitación esperado en el interior, en la zona de Alpujarras, hasta Grazalema, que afectará incluso a la provincia de Córdoba. En este caso, las alertas se pondrán en marcha a partir de las 12 horas.

El aviso naranja se mantiene entre el litoral de la provincia central de la Comunitat Valenciana y el norte del de Alicante, aunque también se esperan grandes lluvias en el interior del territorio.