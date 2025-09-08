Alerta roja de la AEMET por "lluvias de intensidad torrencial" en el sur de Catalunya: España entra en un episodio de chubascos fuertes

El primer día de colegio estará marcado por los chubascos para muchos niños y niñas en algunas partes de España debido a la llegada de nubes que descargarán a lo largo de la jornada y que prometen acompañarnos durante algunos días más.

Así lo apunta la AEMET, que ya ha activado avisos leves por intensidad de las lluvias para este lunes 8 de septiembre en la parte más oriental de la península.

Según los expertos podría haber "chubascos muy fuertes e incluso torrenciales" en estas partes del país, además de Baleares, que pueden provocar "inundaciones y crecidas repentinas", con hasta 80 mm en 12 horas.

Será a partir del mediodía cuando se verán los primeros chubascos en territorio peninsular, mientras que en las islas el episodio más intenso se espera de cara al martes 9, "con intensidad torrencial" y registros de hasta 60 mm en una hora y 120 mm en 12 horas.

Otra de las zonas afectadas será el sur de la Comunitat Valenciana, que junto con Catalunya y Aragón cuentan con una alerta naranja.

La última información publicada por la AEMET alerta del cambio de urgencia de la alerta en el sur de Catalunya: pasa a color rojo por "lluvias de intensidad torrencial", entre las 15 y las 21 horas del lunes, con posibilidad de 90 mm de precipitación en tan solo una hora en "prelitoral y litoral sur de Tarragona".

Por si no fuera suficiente, podría dejarse ver el granizo, que puede acompañar las lluvias, y el viento soplará de forma intensa en la zona del Mediterráneo. Sin embargo, la situación de cielos nubosos más densos afectará principalmente al Cantábrico oriental.

Las temperaturas tenderán a ir en aumento en el interior de la península, pero será la excepción, pues descenderán en el resto del país, sobre todo en el Cantábrico y el nacimiento del Ebro. No obstante, las mínimas irán hacia arriba en la parte oriental, sin bajar de los 20 grados en el Mediterráneo.