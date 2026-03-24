Alerta preocupante de Rheinmetall: “Si la guerra dura un mes más, no tendremos misiles”

El conflicto con Irán ha reabierto un periodo de fuerte inestabilidad global. La guerra enfrenta a la República Islámica con Estados Unidos e Israel tras el ataque ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la muerte del líder iraní, Ali Jim Jamenei. La escalada ha elevado la tensión en Oriente Medio y ha desencadenado consecuencias económicas y sociales que ya se sienten en distintos puntos del planeta.

Ahora, ha entrado un escenario sorpresa en el conflicto. Y es que el secretario de Defensa de Estados Unidos confirmó ante el Congreso una ambiciosa solicitud presupuestaria para sostener las operaciones militares en curso, asegurando que el conflicto avanza conforme a lo previsto por el Pentágono. Durante una comparecencia reciente, evitó fijar una fecha para el final de la guerra y justificó la petición de fondos señalando que las operaciones requieren una inversión constante en recursos militares.

La prioridad la tienen los soldados

En una rueda de prensa celebrada en el Pentágono, el funcionario explicó que el incremento del gasto responde a la necesidad de mantener la eficacia de las tropas desplegadas. Subrayó que garantizar el equipamiento adecuado para los soldados es una prioridad, especialmente en un contexto marcado por la inestabilidad en regiones estratégicas.

El aumento en los precios del petróleo, provocado por ataques a infraestructuras energéticas en el golfo Pérsico, ha añadido presión a la situación económica global y ha reforzado la urgencia de la inversión militar. Según el secretario, este escenario exige asegurar que las fuerzas armadas dispongan de los recursos necesarios para operar sin limitaciones.

La cifra presentada al Congreso es, por el momento, una estimación preliminar orientada a reponer y ampliar el material militar. El legislativo tendrá la posibilidad de ajustar el monto final, evaluando las necesidades expuestas por el Departamento de Defensa y el contexto internacional.

El responsable del Pentágono insistió en que el objetivo no es solo reemplazar el equipo utilizado, sino también incrementar las capacidades militares del país. En este sentido, destacó que la financiación permitirá reforzar el arsenal y preparar a las fuerzas armadas para posibles escenarios futuros.

Actualmente, el presupuesto base asignado al Departamento de Defensa para 2026 alcanza los 900.000 millones de dólares. Esta cantidad, según el secretario, refleja el compromiso de Estados Unidos con el mantenimiento de su capacidad militar y la reposición total de los recursos empleados en conflictos recientes.

El conflicto depende de Trump

Durante su intervención, también recordó el apoyo militar proporcionado a Ucrania en años anteriores, señalando que ese esfuerzo tuvo un impacto significativo en los arsenales del país. Afirmó que la nueva propuesta busca priorizar los intereses nacionales y garantizar la disponibilidad de recursos estratégicos a largo plazo. “Todos los arsenales de Europa, América y Oriente Próximo están casi vacíos. Si la guerra de Irán dura un mes más, creo que no tendremos misiles disponibles”, advierte. Así mismo, asegura que la decisión última de poner fin al conflicto viene directamente del presidente Donald Trump.

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Por otro lado, voces del sector industrial han advertido sobre la escasez de armamento a nivel global. Desde la industria de defensa se alerta de que los arsenales en diversas regiones están cerca de agotarse, lo que podría generar dificultades si los conflictos actuales se prolongan más de lo previsto.