Alerta pensionistas: La Seguridad Social indica la única forma de no perder el bono de viudedad al contraer una nueva pareja de hecho

Según indica la ley española, cuando una persona viuda contrae una nueva pareja formal, en forma de matrimonio o unión de hecho, se retira el abono de la pensión de viudedad como norma general. Sin embargo, la Seguridad Social comprende una serie de condicionantes que pueden 'salvar' el bono en un momento de revalorización de las pensiones y de más cura con aquellas familias con bajos ingresos.

Con esta situación, todos aquellos beneficiarios que pretendan iniciar una nueva relación deben cumplir una triple condición acumulativa existente con el objetivo de proteger el derecho a cobro de la pensión y evitar quedarse desamparados.

La ley presupone una máxima: si una persona que se beneficia de la pensión de viudedad inicia una nueva vida con una tercera persona se anula la prestación porque se entiende que la necesidad económica vinculada con el fallecimiento del causante original del cobro ya ha terminado.

Por eso, como la realidad muchas veces contempla escenarios que se escapan a los márgenes legales, la Ley General de la Seguridad Social tiene en cuenta a algunas personas cuya situación económica es de vulnerabilidad.

Por eso, si el pensionista desea mantener el pago del Estado pese a formalizar una relación mediante el matrimonio o la pareja de hecho, debe acreditar tres criterios ante el Instituto nacional de la Seguridad Social.

Los tres casos en los que el Estado sigue pagando la pensión de viudedad

Vulnerabilidad sanitaria

En casos en los que existiese una situación de vulnerabilidad por salud antes de certificar la unión, ya sea una pensión de incapacidad permanente absoluta, una por gran invalidez o una por discapacidad igual o superior al 65%.

Dependencia de la pensión

En casos en los que la fuente de ingresos principal de la persona afectada sea su pensión. La ley indica que este condicionante se activa a partir del 75% anual. Es decir, que sea este el porcentaje de la pensión que usa la persona en cuestión para subsistir al año, sumando otras rentas de cualquier naturaleza.

Límite de ingresos de la nueva unidad familiar

En casos en los que el total de ingresos de la nueva pareja, sumando la cifra de ambas personas, sea inferior al doble del importe establecido del Salario Mínimo Interprofesional, es decir, dos SMI juntos. Este año la cifra prevista es la de 33.000 euros anuales entre los dos. Este requisito se revisa anualmente y es el más determinante.

Cabe tener en cuenta que ante cualquier formalidad de una nueva relación la Seguridad Social exige que se le comunique de inmediato. Además, solamente tendrá en cuenta los casos en los que se cumplan los tres condicionantes para seguir abonando la totalidad de la pensión de viudedad.