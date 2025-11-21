Alerta padres: Los pediatras advierten del peligro del detergente de lavavajillas en la salud de los niños

Nueva preocupación entre los padres tras la última advertencia de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP). Los expertos advierten de los peligros de los residuos químicos invisibles en la salud gastrointestinal de los niños después de comprobar un aumento de problemas en la microbiota derivados de los compuestos utilizados para fabricar productos para lavavajillas.

Se trata del uso de alcoholes etoxilados que mejoran el rendimiento de este tipo de detergentes usados en las limpiezas con lavavajillas: "Son eficaces en su función, pero pueden permanecer como residuos invisibles en platos, vasos y utensilios, especialmente si no se realiza un aclarado adicional tras el lavado", aseguran los entendidos.

Estos pueden aparecer etiquetados como alcohol ethoxylate, fatty alcohol ethoxylate, laureth, lauryl ethoxylate o ether alcohol. En concreto, dañan la barrera intestinal, un elemento clave en el correcto desarrollo inmunológico de los niños.

Pastillas para el lavavajillas. / ·

Un estudio publicado en el 'Journal of Allergy and Clinical Inmunology' (2023) indica que algunos de estos ingredientes presentes en los abrillantadores y detergentes para lavavajillas tienen un efecto dañino en la barrera epitetial intestinal.

Así, se liberan las uniones estrechas del epitelio, que es la membrana protectora, y producen inflitraciones de alérgenos y demás sustancias que pueden inflamar el organismo, algo que se hace más evidente en la infancia.

"Durante los primeros años de vida, la barrera intestinal aún está en desarrollo. Exponerla a compuestos irritantes puede aumentar su permeabilidad, facilitando el paso de alérgenos y otras sustancias que activan de forma anómala el sistema inmune", revela la doctora Natalia Molini Menchón, vocal de la SEICAP.

Un niño enfermo. / ·

Los resultados han sido comparados con casos de un estudio publicado en 'Pediatrics' y realizado en Suecia donde los niños presentaban menos posibilidad de sufrir alergias en los casos donde la vajilla se limpiaba a mano.

"En hogares, se recomienda enjuagar la vajilla con abundante agua tras el ciclo de lavado, especialmente si se utilizan abrillantadores, y evitar el uso de productos con ingredientes irritantes o poco estudiados" apunta Molini.

Por eso, la entidad exige un mejor etiquetado en aquellos productos que usan elementos de este tipo, algo parecido a lo que ocurre con los productos para fumadores, para que las familias tengan la posibilidad de asegurar el desarrollo óptimo de la salud de los niños.

Una persona lava a mano una sartén. / ·

Finalmente, los expertos insisten en tener en cuenta que las enfermedades alérgicas pueden provocarse por factores ambientales, como el uso de detergentes para lavavajillas, y no solamente a través de la alimentación o en forma de herencia genética.

La recomendación es la de optar por productos con certificación ecológica o elegir fórmulas con pocos ingredientes, de origen vegetal, sin perfumes ni colorantes sintéticos.