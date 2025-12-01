¡Alerta! La OCU destapa la trampa de las gasolineras que te está afectando cada día

Para muchos conductores, llenar el tanque de manera económica se ha vuelto una prioridad, especialmente en un momento en que los precios del combustible cambian casi todos los días.

En este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha señalado una práctica común en las gasolineras que cada vez tiene más repercusión: la variación de los precios según el día y la hora, una estrategia que la organización describe como una «trampa silenciosa».

Según los estudios de la OCU, el lunes es el día más favorable para repostar. Al inicio de la semana, las estaciones de servicio ajustan sus tarifas tras evaluar la evolución del mercado internacional del petróleo y suelen ofrecer precios más competitivos para atraer clientes.

Con el paso de los días, los precios tienden a subir de manera progresiva, especialmente los viernes, vísperas de festivos y durante el fin de semana, cuando la demanda aumenta debido a los desplazamientos.

En la práctica, esto significa que llenar el depósito un sábado por la tarde puede resultar significativamente más caro que hacerlo un lunes temprano.

Esta es la mejor hora del día para llenar el combustible

El coste que pagamos por el combustible depende de múltiples factores: El precio del barril Brent, utilizado como referencia en Europa, marca la dirección del mercado. Cualquier conflicto político, interrupción en el suministro o aumento de la demanda internacional repercute de manera inmediata en el coste por litro.

En España, alrededor del 40 % del precio final está compuesto por impuestos, principalmente el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Además, elementos como el transporte, almacenamiento, distribución y seguros contribuyen a encarecer el combustible.

Las marcas reconocidas suelen mantener tarifas más altas, mientras que las compañías de bajo coste priorizan vender en volumen, ajustando sus márgenes para ofrecer precios más competitivos.

Según un estudio anual de la OCU, entre marzo y mayo de 2025 se analizaron los precios de más de 12.000 estaciones de servicio, identificando cuáles cadenas son consistentemente más económicas y cuáles más caras, sin que las fluctuaciones del mercado afecten el resultado.