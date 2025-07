Alerta con la nueva norma de Airbnb: te retirarán los alojamientos si no tienes este código

Cambios en Airbnb. Las autoridades de algunas ciudades han exigido que los anfitriones obtengan una licencia o un número de registro para anunciar sus alojamientos en Airbnb. Este requisito no se aplica a todos los municipios. Por eso, si un anfitrión no ha incluido su número de registro, no significa que no esté cumpliendo con la normativa, sino que no tiene la obligación de registrar su alojamiento.

Esta medida entró en vigor el 1 de julio de 2025 con el objetivo de reforzar el control tributario y la oferta ilegal de pisos turísticos, entre otras cosas. El código de registro, si no sabes qué es, es un identificador único asignado a un inmueble o empresa, permitiendo su identificación en registros oficiales y simplificando trámites. En el contexto inmobiliario, se refiere al Código Registral Único (CRU), mientras que en empresas, puede ser el Número de Registro de la Empresa o el Código LEI.

Ahora, a partir del próximo agosto, Airbnb identificará y retirará los anuncios de pisos turísticos que no cuenten con este código. En Canarias, por ejemplo, hay contabilizadas más de 52.000 viviendas turísticas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), pero el número de solicitudes de este número de registro es de algo más de 33.000, es decir, solo el 62% de ellas lo tienen.

Pioneros y con un objetivo claro

España ha sido el primer país de la Unión Europea en trasponer la normativa europea relativa al registro único de alquileres de corta duración, a través de la Ventanilla Única Digital.

El objetivo es acabar con el fraude en los alquileres turísticos o de temporada que colisiona con el derecho a una vivienda digna de parte de la ciudadanía.

Airbnb advierte en la web que, en el campo del número, podrías encontrar uno de los siguientes mensajes: