TIEMPO
Alerta por nieve y aguaceros: el Meteocat da el aviso en 22 comarcas de Catalunya
La nieve y la lluvia se convierten en protagonistas de la jornada de hoy, con avisos activados por el Meteocat en varias zonas del norte de Catalunya.
Hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, Meteocat ha activado avisos por nieve en cotas bajas del Pirineu y por lluvias intensas en varias zonas del tercio norte de Catalunya, con posibles acumulaciones locales abundantes en las áreas afectadas.
La madrugada ha traído chubascos generalizados que se concentrarán a lo largo del día en el norte, mientras que las temperaturas caen notablemente y los vientos occidentales ganan fuerza por la tarde. Esto también nos trae precauciones obligatorias en los desplazamientos.
22 comarcas en alerta
Meteocat confirma avisos activos por nieve en comarcas como Alta Ribagorça, Val d'Aran, Pallars Sobirà y Pirineu oriental, con cota entre 800 y 1100 metros por la mañana y estabilizándose en 800 metros durante la tarde, según previsiones recientes de nevadas en estas zonas montañosas.
En lo que respecta a las alertas por las lluvias intensas, el aviso de grado 1 afecta principalmente al tercio norte, incluyendo puntos del Gironès, Selva, Ripollès y Terç oest, donde se esperan chubascos moderados y locales abundantes. Mucha precaución en estos puntos durante todo el día. En principio, mañana se desactivarán los avisos, aunque se sigue esperando lluvia y nieve.
Para el resto del territorio, la nubosidad ha disminuido de madrugada de suroeste a noreste, dejando cielos poco nublados por la mañana, salvo intervalos en nordeste y Pirineu. Por la tarde, se cubrirá el tercio norte y oeste con nubes medias y bajas en crecimiento, más densas en el Pirineu.
Las temperatruas mínimas y máximas bajan de forma significativa en litoral y prelitoral, y de forma más acusada en el interior y norte, con bancos de niebla matinales en el norte de la depresión Central que pueden reducir la visibilidad. Esto exige precaución en carreteras afectadas, así que mucho ojo si vas a conducir.
Hasta el mediodía, se esperan vientos flojos y variables en Pirineu, Prepirineu y nordeste, con rachas moderadas en litoral norte y algunas más fuertes en valle del Ebre. Por la tarde, oeste flojo a moderado en general, con golpes fuertes en el tercio sur.
- La insólita reacción de Cristóbal Soria tras el polémico arbitraje en la victoria del Real Madrid: 'Con la cara colorá
- Gonzalos Bernardos, economista: 'Los herederos de las familias obreras no pagan impuesto de sucesiones en España
- Jordi Évole sale en defensa de Eduardo Casanova tras decir que tiene VIH: 'Gracias por elegirme
- Willy Bárcenas, tajante sobre su aparición en 'Torrente 6': 'La película lo va a petar
- Precio del euríbor hoy, 19 de diciembre de 2025: la cuota desconcierta a los hipotecados
- Jorge Feliu, piloto de avión: 'Los pilotos no cobramos una cifra desorbitada
- Maldini se sincera sobre sus polémicas predicciones: 'Acierto mucho más que fallo
- Cesc Fàbregas, exfutbolista de 38 años, se sincera sobre su pasado: 'Hice cosas en la escuela de las que no estoy orgulloso