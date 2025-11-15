TIEMPO
Alerta naranja en cuatro comunidades: la borrasca Claudia deja lluvias "muy fuertes" este fin de semana
Alerta por lluvias torrenciales en Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura
La borrasca Claudia parece estar empeñada en no darnos tregua. Llega días instalada sobre nuestro país y este sábado 15 de noviembre de 2025 vuelve a recordarnos que el otoño ha llegado con fuerza. Desde primera hora de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos naranja por lluvias intensas en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León.
En provincias como Cádiz, Huelva o Sevilla, la lluvia no solo ha sido protagonista: también el viento, que ha obligado a algunos a caminar casi a contracorriente bajo paraguas que poco podían hacer frente a las fuertes rachas. En Ávila, Toledo y Cáceres, la situación no es nada fácil: ríos que ya están cargados de agua después de varias jornadas de intensas lluvias.
Las imágenes que van publicándose en redes sociales desde distintos puntos del país hablan por sí solas: calles anegadas, ramas caídas, alcantarillas desbordadas y servicios de emergencia que no dan abasto. Solo en Andalucía se han recibido 330 avisos en pocas horas.
La AEMET explica que la borrasca se mantiene prácticamente estática sobre el noroeste peninsular, creando un escenario perfecto para que la lluvia no dé tregua. Las precipitaciones más intensas volverán a caer sobre el sistema Central, el Pirineo, Galicia y el suroeste peninsular, zonas en las que incluso puede aparecer granizo en momentos puntuales.
Y como si el agua no fuera suficiente, el termómetro también se desploma. Rubén del Pozo, portavoz de la Aemet, no ha dudado en pedir prudcencia, especialmente en aquellas zonas donde más precipitaciones han caído a lo largo de la semana.
La pregunta que muchos nos hacemos es inevitable: ¿cuándo nos dejará en paz la borrasca Claudia? Todo apunta a que el domingo comenzará a perder fuerza, aunque todavía dejará precipitaciones en el centro y oeste peninsular.
Será a partir del martes cuando cambie el tiempo, con un pequeño matiz: el frío se acentuará de cara a la semana que viene, especialmente con la llegada del fin de semana. Pero todavía queda mucho para poder hablar de los modelos a corto plazo...
