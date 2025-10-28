Alerta mutualistas: Las clave para saber qué hacer si llega la inesperada carta de Hacienda

Los mutualistas están recibiendo una inesperada carta por parte de Hacienda en la que se les pide que devuelvan el IRPF de los ejercicios comprendidos entre 1967 y 1978, correspondientes a las mutualidades laborales.

También incluyen el de los años anteriores que no hayan prescrito, un requerimiento del ente público que obliga a volver a presentar esta solicitud pese a que ya se hiciera en su momento, ya que van a quedar sin efecto próximamente.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero / ·

El motivo se encuentra en la aplicación de un cambio normativo que ha aprobado el Gobierno este año por parte del Congreso, que establece un nuevo sistema de tramitación.

El pago de las devoluciones ya está muy avanzado y se espera que se realice este 2025 sustituyendo al sistema que había presente hasta ahora, que pretendía efectuar el pago de forma fraccionada hasta 2028.

Una sede de la Agencia Tributaria. / ·

Cómo cobrar las devoluciones

Para que Hacienda pague lo debido a cada mutualista, se debe facilitar el número de referencia, el mail o usuario Cl@ve en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, además de los datos bancarios y un teléfono de contacto.

Este cambio da respuesta a las peticiones de los pensionistas. Estos reclamaban que los pagos no se alargaran tanto en el tiempo porque esto provocaba que en muchos casos los beneficiarios más mayores tuvieran que esperar años para cobrar la devolución de forma íntegra, algo que generaba indignación.

Una mujer pide cita previa en una sede de la Agencia Tributaria. / ·

En los casos en los que la persona no pueda cobrar por defunción del beneficiario, se contempla que dicho ingreso pueda ser efectuado a los herederos.

Para que pueda hacerse efectiva la devolución, basta con presentar un nuevo formulario de solicitud en la web de la Agencia Tributaria con los datos mencionados en párrafos anteriores.