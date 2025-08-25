Alerta del Meteocat: así será el lunes pasado por agua en Catalunya

El tiempo se volverá inestable a lo largo de las próximas horas en buena parte de Catalunya tal y cómo viene avisando el Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat). La comunidad encara el comienzo de la última semana de agosto con un nuevo cambio en el tiempo: después de un fin de semana bastante estable, el organismo prevé que las nubes y las lluvias vayan apareciendo en los cielos catalanes.

Si bien es cierto que el pasado viernes se produjeron lluvias intensas en algunas zonas de Catalunya, tanto el sábado como el domingo fueron jornadas marcadas por la estabilidad: cielos variables entre nubes y claros.

Sin embargo, la jornada de este lunes 25 de agosto de 2025 estará dominada por la inestabilidad. El Meteocat espera durante la mañana intervalos de nubes altas acompañados de lluvias en el centro y sur de Catalunya, especialmente en Barcelona y Tarragona, provincias en las que la nubosidad será algo más densa.

A partir de mediodía, las precipitaciones acabarán alcanzando puntos del tercio norte, especialmente en el Pirineo y las Terres de l'Ebre. Por lo general, lluvias de carácter débil y poco importantes, de ahí que Meteocat no haya activado avisos en esta ocasión.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán similares a las del fin de semana, aunque pueden subir en el noroeste catalán y en el Empordà. Las mínimas, en cambio, sufrirán un aumento ligero debido a la nubosidad, con valores próximos a los 23 grados en amplias zonas del litoral.

Una semana marcada por la inestabilidad en Catalunya

No esperes que esta jornada inestable sea la excepción: la inestabilidad se extenderá durante la semana, exceptuando la jornada del martes, que será la más tranquila de todas, exceptuando en el Pirineo.

Con la llegada de la borrasca Erin al norte de Irlanda, Catalunya se enfrenta a una situación algo complicada a partir del miércoles, con la posibilidad de que se produzcan tormentas con granizo en el interior de Catalunya; y el jueves, podrían acabar llegando a Girona y Barcelona.