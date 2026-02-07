Alerta de Meteocat: rachas de viento de hasta 70 km/h ponen en aviso a Catalunya

El Meteocat ha despertado a los catalanes con una clara alerta por viento. Y es que se espera especialmente que las primeras horas del día vayan a ser unas marcadas por rachas de viento que puedan moverse en torno a los 70 km/h.

El Meteocat activa la alerta por las fuertes rachas de viento

Según sugiere el servicio meteorológico de la región, se espera que sople un viento predominantemente del oeste, de carácter flojo a moderado. Pero donde se pueden dar rachas fuertes es en el sur, especialmente en el litoral central además de Tarragona con afectación hasta la primera hora de la tarde.

Tal es así que hasta las 12 del mediodía aproximadamente, el Meteocat ha activado una alerta por peligro moderado relativa al viento en las siguientes comarcas: Maresme, Vallès Occidental y Oriental, Barcelonès, Bages, Anoia, Baix Llobregat, Alt y Baix Penedès y Garraf.

El Meteocat también ha indicado que en el noreste y Pirineos se dará un viento flojo, mientras que en el Empordà habrá viento del sur con rachas moderadas. Por otro lado, entrada la tarde el viento llegará mayormente del sur y, al final del día, habrá un viento flojo y variable en puntos de interior.

Más allá del viento, el Meteocat también ha destacado la posibilidad de que se den lloviznas débiles en el Pirineo oriental por la mañana y también a primera de la tarde. Además, desde las últimas horas de la tarde llegará una banda de lluvias del sur que avanzará hacia el noreste de Catalunya.

Por lo general, el Meteocat prevé que estas precipitaciones serán de carácter débil, localmente moderadas en el oeste hasta que llegue la noche. El servicio meteorológico no espera grandes acumulaciones a consecuencia de estas lluvias.

Los datos del servicio también señalan que la cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros, mientras que en el Pirineo Occidental podría caer hasta los 900 metros. Todo esto provocará que las temperaturas bajen entre ligera y moderadamente en la totalidad del territorio.

Definitivamente se trata de un día en el que habrá que ejercer algo de precaución sobre todo durante las primeras horas, a consecuencia de esas rachas de viento señaladas por el Meteocat. Por lo demás no será un día 'bonito' en Catalunya, pero tampoco peligroso si se extreman las precauciones.