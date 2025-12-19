Alerta del Meteocat: más de 10 avisos en el litoral de Catalunya por lluvias muy intensas

Prepárate para una jornada marcada por las lluvias. El Meteocat ha confirmado para este mismo día la llegada de precipitaciones acompañadas de varios avisos por su intensidad, especialmente durante la tarde y la noche.

Las lluvias vuelven con fuerza a Catalunya

Las alertas lanzadas por el Servicio Meteorológico de Catalunya se concentran todas durante la fase final del día. Concretamente, será de las 18:00 de la tarde a las 00:00 de la medianoche que las lluvias tomen mayor fuerza.

En este espacio de tiempo, el Meteocat ha lanzado avisos amarillos (intensidad moderada) para las siguientes comarcas: Alt i Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l'Estany, Gironès, Osona, Selva, Lluçanès, Moianès, Maresme, Vallès Occidental i Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Alt Penedès i Garraf.

El organismo del tiempo señala que se anticipan escasas acumulaciones de agua durante el temporal. En algunos casos podría darse una mayor abundancia, pero por lo general, incluso con los avisos no debería llegarse a inundaciones de ninguna clase.

Cabe destacar que a pesar de que las lluvias más señalables se concentrarán todas durante las últimas horas del día, por la mañana también se darán algunas precipitaciones. Estas se esperan sobre todo en la zona de Alt i Baix Empordà.

Toda esta actividad será fácilmente visible a través de las nubes, las cuales irán ganando terreno a medida que pasen las horas del día. Llegada la tarde, el cielo de Catalunya quedará mayormente cubierto por las nubes.

Pero, ¿tendrá todo esto un impacto en las temperaturas? Pues sobre el papel el Meteocat no anticipa un gran giro en los termómetros. De hecho, la única lectura que consideran es un ligero descenso de las máximas, pero nada realmente destacable.

En definitiva, día gris en Catalunya y con una clara necesidad de paraguas en especial durante las últimas horas del día. Si tenías planes nocturnos, puede que sea el momento adecuado para reubicarlos.