¡Alerta máxima! Si tu PIN está en esta lista, podrías perder todo tu dinero en segundos

El PIN de nuestra tarjeta es algo que nunca debemos de compartir con absolutamente nadie si no queremos llevarnos un susto grande en nuestra cuenta del banco. Con solamente 4 números, podemos tener nuestro dinero a salvo o en total riesgo.

Esta combinacion de números es la que nos puede salvar o directamente, hacernos llorar. Con ella tenemos total seguridad a la hora de comprar en internet, sin embargo no podemos estar tan seguro como realmente creemos.

No olvidemos de que se tratan de 4 digitos, por lo que la dificultad de hacertarlos no son infinitas, sino que se reducen a 10.000 combinaciones. Aunque no lo parezca, gracias a la IA (Inteligencia Artificial) puede ser la cosa mucho más sencilla todavía.

Esto mismo pasa a la hora de elegir una contraseña, pues si nos vamos a por las más habituales, posiblemente acabemos con un gran susto en todos los sentidos. En este sentido, un antiguo analista de datos de Facebook estudió los códigos más usados teniendo en cuenta datos de contraseñas filtradas de tan solo cuatro dígitos.

Una de las contraseñas más habituales es 1234, la más habitual y la más peligrosa que puedes poner actualmente, pero existen otros dígitos que podría ser un peligro y en caso de que los tengas, es recomendable que lo cambies corriendo.

1234,1111,0000,1212,7777, 1004, 2000, 4444, 2222 y 6969. En esta lista como podéis apreciar se repiten mucho ciertos números, lo que facilita que las personas puedan conseguir acceso a tu tarjeta de forma sencilla y deberías de ir corriendo a cambiarlo.

En este sentido, lo mejor es que tu código sea completamente aleatorio para ser más seguro y evitar fraudes. De esta forma será mucho más seguro y tendrás menos posibildiades de que una persona.

En el caso de que tu PIN sea seguro, no tienes que tener ningún tipo de problema, por lo que tu dinero se encuentra más seguro aún.