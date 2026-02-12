Alerta máxima del Meteocat: viento extremo en Barcelona y Cataluña

El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha activado la alerta máxima por viento en buena parte de la comunidad, incluyendo el área metropolitana de Barcelona, ante la previsión de un episodio de rachas muy intensas que ya están superando los 100 kilómetros por hora en puntos como Badalona.

El aviso de peligro rojo, el nivel más alto de la escala, afecta a una veintena de comarcas y se mantendrá activo durante las primeras horas de la jornada este jueves 12 de febrero, y hasta bien entrado el día.

Según Meteocat, el episodio comenzó la madrugada del miércoles y se alargará hasta la 1 de la madrugada del viernes, aunque el momento de mayor riesgo se concentra entre la medianoche y el mediodía del jueves.

Las rachas más fuertes se esperan en zonas del interior y prelitoral, donde el viento puede superar con facilidad los 100 km/h tal y cómo ya hemos comprobado en los datos que nos van llegando de estas primeras horas del jueves.

¿Cuáles son las comarcas más afectadas por el episodio? Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Anoia, Bagès, Cerdanya, Berguedà, Lluçanès y Moianès son tan solo algunas de las comarcas en aviso rojo por fuertes rachas de viento.

En estas zonas, las autoridades piden extremar la precaución ante el riesgo de caída de árboles, desprendimiento de objetos y posibles afectaciones al tráfico o a servicios básicos. Sin ir más lejos, Rodalíes ya ha establecido una limitación de velocidad en diversos tramos de la red.

La directora del Meteocat, Sarai Sarroca, ha advertido de que se trata de un episodio de viento bastante generalizado que se intensificará durante la jornada del jueves. Además, el servicio meteorológico sigue de cerca la evolución de los modelos para el fin de semana, ya que la situación podría seguir siendo complicada en algunos puntos del territorio.