Alerta máxima ante el eclipse: retiran seis modelos de gafas que pueden poner en riesgo la vista

Ya queda menos para el eclipse solar del miércoles 12 de agosto, un fenómeno que podrá verse desde España y que hará que muchas personas estén pendientes del cielo durante ese día. La Luna pasará por delante del Sol y cubrirá parte de su disco, dejando una imagen poco habitual que podrá observarse desde diferentes puntos del país.

La visibilidad no será igual en todas las zonas y dependerá del lugar desde el que se siga el eclipse, pero habrá algo que sí será igual para todos: quienes quieran mirar directamente al Sol necesitarán unas gafas especiales. Las gafas de sol normales no sirven para este tipo de observación y tampoco es seguro recurrir a radiografías, CDs u otros trucos caseros, ya que no protegen la vista de la radiación solar.

Es imprescindible usar gafas homologadas para eclipse en todo momento / Agencias

Las gafas para eclipses deben estar homologadas y en buen estado, por lo que antes de utilizarlas conviene comprobar que el filtro no tiene agujeros, arañazos o cualquier otro desperfecto. También hay que tener cuidado con las que se han comprado estos días, ya que las autoridades han ordenado retirar seis modelos que se estaban vendiendo.

Las gafas afectadas pertenecen a las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia. En todos los casos, las autoridades han detectado que el filtro es más oscuro de lo permitido, por lo que al mirar a través de las gafas apenas se consigue ver el Sol. Esto puede hacer que la persona intente moverlas o quitárselas durante unos segundos para poder localizarlo, dejando los ojos expuestos directamente a la luz solar.

El riesgo está en que, al quitarse las gafas aunque sea durante unos segundos, los ojos quedan expuestos directamente al Sol, algo que puede causar daños en la retina. Por este motivo, las autoridades han decidido retirar estos modelos del mercado.

Entre las gafas retiradas están el modelo LSP1 de Lionstar, las de ECP Eye Care Proffesional y Pelispan, además del QW-50Z1 de Homanaje y el O37-R de Orro. En este último caso, se trata del lote 2603-01, fabricado en marzo de 2026. También se han retirado las gafas de Opticalia.

Gafas expuestas para su venta y publicitadas para su uso durante el eclipse solar aunque carecían de la homologación ISO correcta. Han sido retiradas por la Guardia Civil en Cantabria / Guardia Civil / EFE

Los productos se han detectado en Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón, donde las autoridades han ido comunicando las distintas alertas desde finales de julio. En concreto, los avisos se produjeron entre el 29 de julio y el 5 de agosto.

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El resto de gafas específicas para eclipses no quedan afectadas por esta alerta. El Ministerio de Consumo ha analizado más de 75 modelos y ha señalado que la mayoría cumple con los requisitos de seguridad, aunque siempre es recomendable revisar el producto antes de utilizarlo y asegurarse de que está homologado y en buenas condiciones.