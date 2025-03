Alerta máxima: La DGT prepara controles intensivos para comprobar que se cumple esta norma de circulación

La Dirección General de Tráfico tiene un claro objetivo: seguir reduciendo el riesgo de mortalidad en las carreteras. Los vehículos a motor son un método de desplazamiento que millones de personas usan a diario, y está en la responsabilidad de cada individuo hacer que la carretera sea un lugar seguro.

Por ello, la DGT quiere hacer énfasis ahora en la presencia de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil.

Será hasta el 16 de marzo que la DGT introducirá una serie de controles intensivos para comprobar que tanto conductores como acompañantes llevan las necesarias medidas de seguridad al estar en circulación. Y es que a pesar de ser elementos de los más esenciales en un coche, la realidad es que la DGT tiene datos bastante alarmantes.

Durante el pasado 2024, la Dirección General de Tráfico pudo contrastar números para comprobar que hasta el 26,8% de las víctimas mortales en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Considerando que el mero hecho de utilizar este reduce drásticamente la probabilidad de fallecer en un accidente de tráfico, es más que obvio que el dato podría reducirse fácilmente de seguir la pertinente normativa.

La DGT ha confirmado que en esta semana de 'control intensivo' de las carreteras utilizarán todas las medidas tecnológicas a su disposición: desde cámaras automatizadas hasta drones.

La Dirección General de Tráfico piensa hacer todo cuanto esté en su poder para encontrar a aquellas personas que no cumplen con la necesidad del cinturón de seguridad o el sistema de retención infantil.

Hay que recordar que la multa por no utilizar estos sistemas de seguridad conlleva un pago de 200 euros y la pérdida de 4 puntos en el carné de conducir. Es decir, no solo se incrementa notablemente el riesgo de perder la vida en la carretera , sino que además supone un contratiempo económico para el infractor. No llevar el cinturón de seguridad es simplemente injustificable a día de hoy.