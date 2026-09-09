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Alerta máxima en Catalunya por el temporal, en directo: lluvias torrenciales, transporte afectado y últimas incidencias
Catalunya afronta este miércoles una jornada marcada por las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones
Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat y ha establecido medidas especiales en el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf, las comarcas donde se concentra el mayor riesgo durante las próximas horas.
Suspensión de clases
Una de las primeras medidas fue suspender este miércoles la actividad educativa en el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès y Baix Penedès. La medida también afecta a la actividad universitaria y a las actividades deportivas al aire libre durante la franja de mayor riesgo.
Protecció Civil pide extremar las precauciones
Según informaban, el episodio de lluvias puede venir acompañado de tormentas, granizo y fuertes rachas de viento, con precipitaciones intensas previstas durante diferentes momentos de la jornada. Ante esta situación, Protecció Civil ha pedido extremar las precauciones y evitar desplazamientos que no sean imprescindibles en las zonas afectadas.
Alerta del plan INUNCAT
Protecció Civil activó ayer la alerta del plan INUNCAT ante la previsión de lluvias intensas durante este miércoles. El aviso afecta especialmente al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt Penedès y Baix Penedès, donde el riesgo de inundaciones es más elevado.
Alerta máxima en Catalunya por el temporal
¡Buenos días! Sigue con SPORT la última hora del temporal que afecta a Catalunya, con alerta activada por las lluvias torrenciales previstas durante las próximas horas. Te contamos en directo las principales incidencias y las afectaciones en carreteras y transporte.
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