Alerta máxima en Catalunya por el temporal, en directo: lluvias torrenciales, transporte afectado y últimas incidencias

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Catalunya afronta este miércoles una jornada marcada por las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones

Lluvias en Barcelona

Lluvias en Barcelona / RICARD CUGAT

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Andrea Riera

Andrea Riera

Protecció Civil mantiene activada la alerta del plan Inuncat y ha establecido medidas especiales en el Baix Llobregat, Vallès Occidental, Alt Penedès, Baix Penedès y Garraf, las comarcas donde se concentra el mayor riesgo durante las próximas horas.

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