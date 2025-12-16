Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Es noticia
¡Alerta máxima en Cataluña! Protecció Civil y Meteocat activan el plan INUNCAT por lluvias torrenciales

El Meteocat alerta de fuertes lluvias en el Barcelonès, especialmente en Badalona

Badalona inundada

Badalona inundada / Twitter

Andrea Riera

Andrea Riera

Cataluña se encuentra en alerta máxima ante un nuevo episodio de lluvias torrenciales que está afectando a diferentes zonas del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha advertido que se esperan chubascos de más de 100 l/m² en 24 horas en el Barcelonès, especialmente en Badalona

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso 'Peligro importante' por lluvias muy fuertes, con acumulaciones que podrían llegar a los 40 milímetros por metro cuadrado en una hora. Los chubascos son localizados pero fuertes o muy fuertes en la zona de Badalona.

Ante este escenario, la Generalitat de Catalunya ha activado en fase de alerta el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Catalunya (INUNCAT).

Previsión del Meteocat

Tras esta jornada de precipitaciones en Cataluña, el Meteocat ha explicado que hasta la mañana del miércoles persistirán las masas húmedas que han provocado lluvias torrenciales. Sin embargo, se espera la llegada de otro frente que dejará algunos chubascos de intensidad fuerte, acompañados de tormentas, especialmente en el extremo sur.

Los expertos mantienen los avisos por intensidad de precipitación durante las primeras horas del miércoles, que afectarán principalmente a puntos del sur de Tarragona. Estos chubascos, recordemos, pueden venir acompañados de tormentas y superar los 20 litros en apenas media hora.

Además, se mantiene activo el aviso por acumulación de lluvia, ya que la precipitación acumulada entre hoy y mañana, hasta las 7 de la mañana, podría superar en algunos lugares los 100 litros en 24 horas.

Como siempre, cabe recordar que, ante esta situación, se deben extremar las precauciones, evitar los desplazamientos innecesarios y alejarse de zonas inundables como rieras, barrancos y pasos subterráneos.

