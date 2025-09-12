Alerta por lluvia en Catalunya: las comarcas más afectadas por el riesgo de chubascos este viernes

Nuevas alertas por el temporal debido a la intensidad de las lluvias en Catalunya. El Meteocat ha activado la alerta en varias comarcas, tanto por la mañana como por la tarde, en una jornada que va a estar marcada por estas precipitaciones y el cielo nublado en todo el territorio.

Las zonas de alerta por las lluvias

Por la mañana, las zonas más afectadas y en alerta por la intensidad de las lluvias serán Barcelona y sus alrededores, con alertas de menor intensidad en Vic y Tarragona, pero donde también se esperan grandes precipitaciones durante las primeras horas del día.

Por la tarde, la alerta por las lluvias se trasladará a Igualada y Manresa, desplazándose hacia el noreste, en las zonas de Vic y Ripoll. Las alertas, aunque de menor intensidad, también se han activado para la jornada de mañana, así que precaución durante estos días con las lluvias.

No serán los únicos territorios afectados por las lluvias, ya que prácticamente todas las comarcas de Catalunya sufrirán chubascos durante el día de hoy. Tan sólo en la zona oeste, con Lleida y Tortosa como protagonistas, podrían librarse de estas precipitaciones, pero no se descartan.

La intensidad de las lluvias será débil o moderada, pero en las zonas de alerta podría venir acompañada de tormentas y de grandes acumulaciones de agua. Salvo en algunas comarcas de Ponent, además, el ambiente será generalmente gris en todos los cielos.

En cuanto a las temperaturas, volvemos a tener una pequeña disminución en la máxima, más marcada en el sur del litoral y prelitoral. La visibilidad se va a ver reducida por la presencia de nubes bajas y se espera que empeore de forma considerable durante los chaparrones.

Precaución en las zonas alertadas durante el día de hoy en Catalunya, en una jornada marcada por las lluvias y por el peligro de la acumulación de agua en algunas comarcas.