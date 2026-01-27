Alerta por lluvia en Barcelona: el Meteocat confirma hasta 3 días seguidos de lluvia

Barcelona se prepara para varios días que estarán marcados, una vez más este invierno, por la inestabilidad meteorológica. Así lo confirman los expertos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), quienes advierten de la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias persistentes y un notable descenso de la cota de nieve en Cataluña desde este martes 27 de enero.

¿Qué tiempo hará en Barcelona y Catalunya durante los próximos días?

Según la previsión oficial, las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad en la capital catalana durante la tarde de hoy, con chubascos que pueden aparecer desde las 17.00 horas, alcanzando su punto álgido entre las 18.00 y las 19.00 horas, con acumulados de unos 4 mm. Pueden venir acompañadas de tormenta.

Sin embargo, el episodio no será puntual. El Meteocat ya avisa de que la inestabilidad se puede prolongar tres días más, con lluvias intermitentes entre el martes y el jueves, aunque con una probabilidad menor conforme vayan avanzando las jornadas.

Todo ello estará provocado por la borrasca Joseph, que afectará de forma indirecta al territorio catalán entre hoy y el miércoles, de forma mucho menos intensa que en otras zonas de España.

Lo que sí notaremos en Catalunya es la bajada de la cota de nieve. Según el Meteocat, el miércoles puede situarse por debajo de los 1.000 metros, mientras que en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) leemos que la cota de nieve bajará todavía más: hasta los 800 metros durante la mañana del miércoles.

De esta forma, hablamos de nevadas importantes en zonas de altitud media como el Montseny y buena parte de la depresión central. Eso sí, olvidémonos de ver nieve en el Tibidabo o zonas próximas a Barcelona como sí ha ocurrido estas últimas jornadas: es poco probable debido a las temperaturas.