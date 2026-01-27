TIEMPO
Alerta por lluvia en Barcelona: el Meteocat confirma hasta 3 días seguidos de lluvia
Lluvias persistentes una cota de nieve que bajará hasta los 800 metros
Barcelona se prepara para varios días que estarán marcados, una vez más este invierno, por la inestabilidad meteorológica. Así lo confirman los expertos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), quienes advierten de la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias persistentes y un notable descenso de la cota de nieve en Cataluña desde este martes 27 de enero.
¿Qué tiempo hará en Barcelona y Catalunya durante los próximos días?
Según la previsión oficial, las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad en la capital catalana durante la tarde de hoy, con chubascos que pueden aparecer desde las 17.00 horas, alcanzando su punto álgido entre las 18.00 y las 19.00 horas, con acumulados de unos 4 mm. Pueden venir acompañadas de tormenta.
Sin embargo, el episodio no será puntual. El Meteocat ya avisa de que la inestabilidad se puede prolongar tres días más, con lluvias intermitentes entre el martes y el jueves, aunque con una probabilidad menor conforme vayan avanzando las jornadas.
Todo ello estará provocado por la borrasca Joseph, que afectará de forma indirecta al territorio catalán entre hoy y el miércoles, de forma mucho menos intensa que en otras zonas de España.
Lo que sí notaremos en Catalunya es la bajada de la cota de nieve. Según el Meteocat, el miércoles puede situarse por debajo de los 1.000 metros, mientras que en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) leemos que la cota de nieve bajará todavía más: hasta los 800 metros durante la mañana del miércoles.
De esta forma, hablamos de nevadas importantes en zonas de altitud media como el Montseny y buena parte de la depresión central. Eso sí, olvidémonos de ver nieve en el Tibidabo o zonas próximas a Barcelona como sí ha ocurrido estas últimas jornadas: es poco probable debido a las temperaturas.
- Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
- Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: 'Llegando a 20 grados
- Las redes entierran al propietario de la crepería más viral de Andorra por atacar el catalán: 'Háblalo o emigra
- Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
- Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
- España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan
- Georgina Rodríguez causa furor con su último 'look': 'Que se abroche
- Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: 'Es fruto de...