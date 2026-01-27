Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alcaraz - De MiñaurSemifinales Open de AustraliaPróximo partido AlcarazDroFermín LópezAleix GarridoCapitanes BarçaJuwensley OnsteinClasificación sin VARCañizaresTer StegenPróximo partido BarcelonaCazorlaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesJuanma Castaño
instagramlinkedin

TIEMPO

Alerta por lluvia en Barcelona: el Meteocat confirma hasta 3 días seguidos de lluvia

Lluvias persistentes una cota de nieve que bajará hasta los 800 metros

Meteocat

Meteocat

David Cruz

David Cruz

Barcelona se prepara para varios días que estarán marcados, una vez más este invierno, por la inestabilidad meteorológica. Así lo confirman los expertos del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), quienes advierten de la llegada de una nueva borrasca que dejará lluvias persistentes y un notable descenso de la cota de nieve en Cataluña desde este martes 27 de enero.

¿Qué tiempo hará en Barcelona y Catalunya durante los próximos días?

Según la previsión oficial, las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad en la capital catalana durante la tarde de hoy, con chubascos que pueden aparecer desde las 17.00 horas, alcanzando su punto álgido entre las 18.00 y las 19.00 horas, con acumulados de unos 4 mm. Pueden venir acompañadas de tormenta.

Sin embargo, el episodio no será puntual. El Meteocat ya avisa de que la inestabilidad se puede prolongar tres días más, con lluvias intermitentes entre el martes y el jueves, aunque con una probabilidad menor conforme vayan avanzando las jornadas.

Todo ello estará provocado por la borrasca Joseph, que afectará de forma indirecta al territorio catalán entre hoy y el miércoles, de forma mucho menos intensa que en otras zonas de España.

Lo que sí notaremos en Catalunya es la bajada de la cota de nieve. Según el Meteocat, el miércoles puede situarse por debajo de los 1.000 metros, mientras que en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) leemos que la cota de nieve bajará todavía más: hasta los 800 metros durante la mañana del miércoles.

Noticias relacionadas y más

De esta forma, hablamos de nevadas importantes en zonas de altitud media como el Montseny y buena parte de la depresión central. Eso sí, olvidémonos de ver nieve en el Tibidabo o zonas próximas a Barcelona como sí ha ocurrido estas últimas jornadas: es poco probable debido a las temperaturas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juanma Castaño no da crédito con el ambiente del Camp Nou: 'No ha habido un cambio
  2. Jorge Rey atisba un cambio de temperaturas en este punto de España el fin de semana: 'Llegando a 20 grados
  3. Las redes entierran al propietario de la crepería más viral de Andorra por atacar el catalán: 'Háblalo o emigra
  4. Hacienda lo aclara: si incluyes a tus hijos en la cuenta bancaria, el Impuesto de Sucesiones será cero
  5. Cambio en la Ley de sucesiones: 'Si tus padres te ponen como propietario y luego fallecen, el impuesto es cero
  6. España se prepara para el primer eclipse total de Sol en 114 años: las reservas turísticas se disparan
  7. Georgina Rodríguez causa furor con su último 'look': 'Que se abroche
  8. Jordi Évole se abre en canal para desvelar cómo es su enfermedad: 'Es fruto de...

Dos diputados del PP de Galicia heridos en un accidente múltiple en A Coruña

Dos diputados del PP de Galicia heridos en un accidente múltiple en A Coruña

Así es el 'método gallego' en la carretera: Qué es y por qué lo persigue la policía

Así es el 'método gallego' en la carretera: Qué es y por qué lo persigue la policía

Confirmado por Hacienda: deducción directa de hasta 340 euros en el IRPF para salarios bajos en 2026

Confirmado por Hacienda: deducción directa de hasta 340 euros en el IRPF para salarios bajos en 2026

Alerta por lluvia en Barcelona: el Meteocat confirma hasta 3 días seguidos de lluvia

Alerta por lluvia en Barcelona: el Meteocat confirma hasta 3 días seguidos de lluvia

Marta Molina, doctora en traumatología: "Cada corredor tiene una biomecánica diferente"

Marta Molina, doctora en traumatología: "Cada corredor tiene una biomecánica diferente"

Precio del euríbor hoy, 27 de enero de 2026: la cuota sube y vuelve a preocupar a los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 27 de enero de 2026: la cuota sube y vuelve a preocupar a los hipotecados

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La insólita reacción de Juan Carlos Rivero a las goteras del Camp Nou: "Es lo que tiene el karma"

La insólita reacción de Juan Carlos Rivero a las goteras del Camp Nou: "Es lo que tiene el karma"