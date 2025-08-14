¡Alerta de Jorge Rey! Este fenómeno meteorológico cubrirá el puente del 15 de agosto: "Azotará España"

Las advertencias de los meteorólogos se han convertido en hechos y esta semana se está viviendo la tan anunciada ola de calor extrema, superando los 40 ºC en algunas localidades de España. Las consecuencias, además, ya están aquí: los incendios han estallado en las últimas horas y la previsión de los próximos días no trae esperanza de mejora.

Por si no tuviéramos ya suficiente, la fecha del fin de la ola de calor no deja de alargarse. Tanto Jorge Rey como la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) han anunciado una nueva prolongación.

Además, lejos de disminuir el nivel de alerta, la agencia meteorológica ha lanzado un nuevo aviso de última hora, advirtiendo sobre el peligro de fuegos en parte del territorio español: "El jueves 14 continuará el peligro de incendios en niveles muy altos o extremos en la mayor parte de la Península".

"Durante el fin de semana continuarán las condiciones meteorológicas que favorecen los incendios", añade la AEMET, que ya prepara el terreno para que aquellos que viajan durante este puente de agosto extremen las precauciones.

Previsión 15 de agosto: alerta de Jorge Rey

Asimismo, ha sido Jorge Rey quien ha coronado el escenario alarmante para lo que está por llegar durante los próximos días, con la llegada de un fenómeno meteorológico que se tendrá comienzo el viernes 15 de agosto y se cernirá sobre el resto del fin de semana.

"El viernes 15 una masa procedente de África azotará España", ha empezado explicando el 'youtuber' de contenido meteorológico. Eso sí, la peor parte del pronóstico de Jorge Rey es que no se vislumbra un descenso importante de las temperaturas a corto plazo.

Fecha del fin de la ola de calor

En sus propias palabras: "Para hablar de un alivio térmico importante, tendremos que esperar a finales de la semana que viene". Esto significa que, incluso después del viernes, España seguirá sufriendo temperaturas muy por encima de lo normal para estas fechas.

De igual forma ha advertido la AEMET, que pospone el día final de esta ola de calor, que podría convertirse en la más larga de la historia: "Los pronósticos apuntan a un episodio largo", ha asegurado la AEMET desde su cuenta de X, anunciando la nueva fecha provisional de finalización de esta ola de calor: "Probablemente se prolongue hasta el lunes 18", prevén.